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Происшествия Адвокат убившего жену экс-министра Бишимбаева раскрыл, где он находится

Адвокат убившего жену экс-министра Бишимбаева раскрыл, где он находится

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Экс-министр национальной экономики Казахстана Куандык Бишимбаев, осужденный за жестокое убийство жены Салтанат Нукеновой, был переведен в другую колонию. Об этом сообщил его адвокат после распространившейся в Сети информации о том, что чиновник якобы сбежал из места заключения, пишет местное издание Tengrinews 11 ноября.

По словам юриста, Бишимбаев находится в учреждении максимальной безопасности в городе Степногорске, никаких привилегий он не имеет. Слухи об «исчезновении» чиновника распространили специально, уверен он.

«Он находится в таких же условиях, как и все», — добавил адвокат, возмутившись тем, что представители СМИ сначала не обратились к нему, так как он единственный, кто посещает чиновника.

Ранее в Сети разошлись сведения о том, что Бишимбаева, которого приговорили к 24 годам тюрьмы за убийство жены, якобы не нашли в колонии, где он отбывает наказание. Когда журналисты приехали к учреждению самовольно, они якобы услышали от начальника, что экс-министра «здесь никто никогда не видел». Данные об этом уже опровергли в комитете уголовно-исполнительной системы (КУИС) Казахстана. По факту распространения ложной информации возбуждено уголовное дело, виновные будут привлечены к ответственности.

Напомним, Куандыка Бишимбаева приговорили к 24 годам лишения свободы. За судебным процессом следили по всему миру. Трагедия произошла 9 ноября 2023 года. Бишимбаев, по данным следствия, начал избивать жену в ресторане и в итоге забил ее до смерти.

В суде показали кадры видеосъемки, на которых была запечатлена Нукенова в день убийства: женщина ползает по полу, а за кадром голос, похожий на голос экс-министра, оскорбляет женщину и задает ей вопросы личного характера. Бишимбаев назвал видеозаписи подделкой и заявил, что супруга психологически мучила его всю ночь и «довела». По его словам, в тот роковой день Нукенова якобы срывала с себя одежду и драгоценности, которые он ей дарил, в нетрезвом виде ходила голышом. После задержания Бишимбаева в Казахстане был принят закон о криминализации домашнего насилия.

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Казахстан Убийство
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