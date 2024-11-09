Молодой водитель «Лады» сбежал, насмерть сбив ребёнка под Всеволожском. Полиция показала его в слезах

Полиция не позволила скрыться водителю, сбежавшему после смертельного ДТП во Всеволожском районе Ленобласти. Под колёса «Лады» попал 10-летний ребёнок.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, авария случилась на Первомайской улице, 12, в посёлке имени Морозова около половины четвёртого часа дня 9 ноября. Водитель «ВАЗ 2104» сбил мальчика вне зоны пешеходного перехода.

Судя по фото, после этого машина врезалась в дерево. Мужчина сбежал, но скрыться ему не дали. Незадолго до семи часов вечера официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что полицейские задержали 20-летнего местного жителя.

На видео он говорит, что автомобиль на него не зарегистрирован. К концу ролика плачет: «Я виноват. Извиняюсь и раскаиваюсь».

Водителя доставили в отдел полиции. Его ждут в следственном отделе по Всеволожску. Как сообщили в Следственном комитете Ленобласти, следствие намерено просить суд отправить мужчину под стражу. Ему вменяют нарушение ПДД, повлёкшее смерть по неосторожности и сопряжённое с оставлением места аварии.