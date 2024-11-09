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Происшествия Молодой водитель «Лады» сбежал, насмерть сбив ребёнка под Всеволожском. Полиция показала его в слезах

Молодой водитель «Лады» сбежал, насмерть сбив ребёнка под Всеволожском. Полиция показала его в слезах

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11 комментариев

Полиция не позволила скрыться водителю, сбежавшему после смертельного ДТП во Всеволожском районе Ленобласти. Под колёса «Лады» попал 10-летний ребёнок.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, авария случилась на Первомайской улице, 12, в посёлке имени Морозова около половины четвёртого часа дня 9 ноября. Водитель «ВАЗ 2104» сбил мальчика вне зоны пешеходного перехода.

Судя по фото, после этого машина врезалась в дерево. Мужчина сбежал, но скрыться ему не дали. Незадолго до семи часов вечера официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что полицейские задержали 20-летнего местного жителя.

На видео он говорит, что автомобиль на него не зарегистрирован. К концу ролика плачет: «Я виноват. Извиняюсь и раскаиваюсь».

Водителя доставили в отдел полиции. Его ждут в следственном отделе по Всеволожску. Как сообщили в Следственном комитете Ленобласти, следствие намерено просить суд отправить мужчину под стражу. Ему вменяют нарушение ПДД, повлёкшее смерть по неосторожности и сопряжённое с оставлением места аварии.

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Комментарии
12
Slava_Rossii2
1 час
Если сбил вне перехода и скорость не превышал, то его вины в этом нет. Отвечать будет только за оставление места ДТП.
Dmitry_700
52 минуты
Ребёнка родителям не вернёшь.И чувака этого жалко, осознаёт наверное что ребёнка убил, какими бы ни были обстоятельства, хоть и трижды не виноват. Езжайте аккуратно, коллеги автомобилисты. Зима близко.
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