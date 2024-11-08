Музей «Полторы комнаты» Иосифа Бродского откроет выставку в новом пространстве в Доме Мурузи

«Полторы комнаты» Бродского «приросли» новыми площадями — со стороны Литейного проспекта. Куратор музея Юлия Сенина пояснила «Фонтанке», что ранее жилая квартира на 4-м этаже была взята в пользование недавно.

Первые экскурсии в новом пространстве пройдут 16 и 24 ноября: публике представят выставку «КВ-7. Михаил Рогинский», которая станет первой персональной для художника в Петербурге за 20 лет.

«Ее идея появилась у директора музея Иосифа Бродского Максима Левченко, когда он по приглашению коллекционера Дениса Химиляйне посетил склад в Москве, где хранились работы художника, — рассказывают в музее. — Сотни произведений Михаила Рогинского стояли рядами в небольшом помещении в промзоне на окраине города. Максима поразило существование наследия не в привычной музейной обстановке, а в своей хаотичной массе. Поразила и беззащитность художника перед будущим. Наследие Михаила Рогинского страдало и при его жизни, терялись рулоны работ, многие из произведений непоправимо портились из-за неправильных условий хранения, но настоящая драма развернулась после смерти Михаила. Его наследники не смогли поделить права на работы, и в 2008 году даже пришлось разбирать уже смонтированную выставку в ГМИИ имени А. С. Пушкина. Итогом этих споров во многом и стал склад на окраине Москвы, сформировавшийся после смерти вдовы художника Лианы Рогинской в 2022 году».

Музей считает, что обстановка квартиры с ее оголенной кирпичной кладкой создает идеальную атмосферу для этой выставки, которая станет единственной возможностью увидеть вещи автора с конца 1960-х по 2003 год. Потом они могут разойтись по частным или музейным собраниям.

Михаила Рогинского (1931–2004) относят к создателям отечественного поп-арта. Рогинский, вернувшись из армии и поработав в сибирских северных городах, стал писать предметы из обстановки в коммунальной квартире: примусы, чайники, спички, к которым добавлялись тексты советских плакатов, серию дверей и кафельной плитки. В 1978 году эмигрировал во Францию, впервые приехав в Россию после этого в 1993 году.