Начальник отдела полиции и замначальника ГАИ в Ленобласти арестованы по делу о взятке в крупном размере

Начальнику отдела полиции в поселке Советский Роману Сафронову и замначальнику ГАИ Выборгского района Антону Тихонову избрали меру пресечения. Первый отделался домашним арестом, а второго отправили под стражу, сообщает 7 ноября пресс-служба СУ СК России по Ленобласти.
В отношении полицейских возбудили уголовное дело о получении взятки в крупном размере группой лиц. По последним данным, речь идет о 700 тысячах рублей.
По версии следствия, полицейские каждый месяц брали круглые суммы с бизнесменов за беспрепятственный проезд их фур и грузовиков по Выборгскому району Ленобласти и трассе «Скандинавия». Как ранее писала «Фонтанка», за каждый автомобиль подозреваемые брали 10 тысяч рублей. Если у предпринимателя 10 машин, то сумма взятки составила бы 100 тысяч рублей.
О задержании полицейских стало известно 6 ноября. Их поймали с поличным оперативники Управления собственной безопасности главка. После передачи подозреваемым меченых денег они отрицали, что брали взятку, несмотря на то, что на руках был след от купюр.
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