Начальник отдела полиции и замначальника ГАИ в Ленобласти арестованы по делу о взятке в крупном размере

Начальнику отдела полиции в поселке Советский Роману Сафронову и замначальнику ГАИ Выборгского района Антону Тихонову избрали меру пресечения. Первый отделался домашним арестом, а второго отправили под стражу, сообщает 7 ноября пресс-служба СУ СК России по Ленобласти.

По версии следствия, полицейские каждый месяц брали круглые суммы с бизнесменов за беспрепятственный проезд их фур и грузовиков по Выборгскому району Ленобласти и трассе «Скандинавия». Как ранее писала «Фонтанка», за каждый автомобиль подозреваемые брали 10 тысяч рублей. Если у предпринимателя 10 машин, то сумма взятки составила бы 100 тысяч рублей.