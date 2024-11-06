Стало известно, сколько могли брать задержанные полицейские из Ленобласти за проезд без штрафов по «Скандинавии»

С одного грузовика задержанные за получение взяток полицейские из Ленобласти, по данным следствия, брали по 10 тысяч рублей. За эту сумму грузоперевозчикам обещали беспрепятственный проезд по трассе «Скандинавия» одного автомобиля, сообщает 47news 6 ноября.

Напомним, что сегодня стало известно о задержании начальника отделения полиции в поселке Советский Романа Сафронова и замначальника ГАИ Выборгского района Антона Тихонова. По версии следствия, полицейские каждый месяц брали круглые суммы с бизнесменов за беспрепятственный проезд их фур и грузовиков по Выборгскому району Ленобласти и трассе «Скандинавия». Сумма полученных взяток, по данным полиции, может составить около одного миллиона рублей.

По информации 47news, в прошлом месяце в полицию обратился предприниматель, который рассказал о схеме полицейских. Так, сначала владельцам грузовиков, едущих по «Скандинавии», выписывали большие штрафы за различные нарушения. Затем с бизнесменами связался человек, который сообщал о необходимости встретиться с замначальника ГИБДД Выборга. Тогда эту должность занимал Роман Сафронов. На встрече полицейский якобы называл тариф — 10 тысяч рублей за грузовик. Если у предпринимателя 10 машин, то сумма взятки будет 100 тысяч рублей. Известно, что по «Скандинавии» ежедневно ездят около 600 большегрузов. Соответственно, потенциальная прибыль предприимчивых полицейских могла достигать 2 миллиардов рублей в год.

Как сообщает издание, первым в схеме был задержан Сафронов. Через него полицейские вышли на Тихонова. Отмечается, что во время того, как полицейских поймали с поличным, они отрицали, что брали взятку, несмотря на то, что на руках был след от меченых купюр.