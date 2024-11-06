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Общество УСБ задержало начальника отдела полиции и замначальника ГАИ в Ленобласти за получение взяток

УСБ задержало начальника отдела полиции и замначальника ГАИ в Ленобласти за получение взяток

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1 комментарий

Оперативники Управления собственной безопасности Главка поймали двух полицейских из Ленобласти за получением взяток. Предположительно, начальник одного из отделений полиции Выборгского района 47-го региона и замначальника отдела Госавтоинспекции брали деньги с грузоперевозчиков за проезд по трассе А-121, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти в среду, 6 ноября. 

Как сообщает 47news, речь может идти о начальнике отделения полиции в поселке Советский Романе Сафронове и замначальника ГАИ Выборгского района Антоне Тихонове. По версии следствия, полицейские каждый месяц брали круглые суммы с бизнесменов за беспрепятственный проезд их фур и грузовиков по Выборгскому району Ленобласти и трассе «Скандинавия». Сумма полученных взяток, по данным полиции, может составить около одного миллиона рублей. 

«При подтверждении вины сотрудников они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесут наказание в установленном законом порядке, а их руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности», — сообщает пресс-служба полиции.

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Комментарии
1
Гость
2 минуты
Америку ждет прекрасное будущее.
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