СМИ: Минюст США намерен прекратить уголовное преследование Дональда Трампа

Минюст США планирует прекратить уголовное преследование Дональда Трампа, победившего в президентских выборах, сообщают NBC и CNN 6 ноября со ссылкой на источники.

По данным NBC, ведомство намерено придерживаться политики, в соответствии с которой действующий глава государства не может быть привлечен к ответственности, а продолжать судебные процессы оставшиеся до вступления в должность месяцы не имеет смысла. Впрочем, пока не ясно, может ли быть возобновлено разбирательство после истечения срока президентских полномочий.

Всего против Трампа выдвинуто четыре обвинения: в подлоге финансовой документации Trump Organization с целью скрыть выплаты порноактрисе Сторми Дэниелс взамен на молчание об их связи в 2006 году, в хранении секретных документов в резиденции Мар-а-Лаго, в штурме Капитолия сторонниками экс-президента в 2021 году, а также в попытке отменить поражение в штате Джорджия. Сам Трамп категорически отрицал все обвинения.

Выборы президента США прошли 5 ноября. По данным американских СМИ, победителем стал Дональд Трамп. Сам политик выступил с речью, в которой назвал себя 47-м президентом США. Кандидат от демократической партии Камала Харрис уже позвонила Дональду Трампу и поздравила его с победой на выборах. Президент США Джо Байден также переговорил с Дональдом Трампом, сообщила пресс-служба Белого дома.