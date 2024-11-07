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Общество Политика СМИ: Минюст США намерен прекратить уголовное преследование Дональда Трампа

СМИ: Минюст США намерен прекратить уголовное преследование Дональда Трампа

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3 комментария

Минюст США планирует прекратить уголовное преследование Дональда Трампа, победившего в президентских выборах, сообщают NBC и CNN 6 ноября со ссылкой на источники.

По данным NBC, ведомство намерено придерживаться политики, в соответствии с которой действующий глава государства не может быть привлечен к ответственности, а продолжать судебные процессы оставшиеся до вступления в должность месяцы не имеет смысла. Впрочем, пока не ясно, может ли быть возобновлено разбирательство после истечения срока президентских полномочий.

Всего против Трампа выдвинуто четыре обвинения: в подлоге финансовой документации Trump Organization с целью скрыть выплаты порноактрисе Сторми Дэниелс взамен на молчание об их связи в 2006 году, в хранении секретных документов в резиденции Мар-а-Лаго, в штурме Капитолия сторонниками экс-президента в 2021 году, а также в попытке отменить поражение в штате Джорджия. Сам Трамп категорически отрицал все обвинения.

Выборы президента США прошли 5 ноября. По данным американских СМИ, победителем стал Дональд Трамп. Сам политик выступил с речью, в которой назвал себя 47-м президентом США. Кандидат от демократической партии Камала Харрис уже позвонила Дональду Трампу и поздравила его с победой на выборах. Президент США Джо Байден также переговорил с Дональдом Трампом, сообщила пресс-служба Белого дома.

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Дональд Трамп Минюст Уголовное преследование
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Комментарии
3
Игорь Протасов
24 минуты
Тогда надо привлечь его преследователей, выполнявших заказ Демпартии!
263784231
7 минут
Кхе-кхе, а как же закон, демократия и прочая светлоликая рукопожатость, не говоря уже о борьбе с кор-р-рупцией и про прочии тому подобные либер-ништяки?
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