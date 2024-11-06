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Общество Политика Камала Харрис позвонила Дональду Трампу и обсудила передачу власти

Камала Харрис позвонила Дональду Трампу и обсудила передачу власти

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2 комментария

Вице-президент США и кандидатка на пост главы государства от Демократической партии Камала Харрис позвонила своего сопернику-республиканцу Дональду Трампу и поздравила его с победой на выборах, сообщает Associated Press.

Издание ссылается на высокопоставленного помощника Харрис, говорившего на условиях анонимности. По его словам, Харрис обсудила важность мирной передачи власти с Трампом перед своей запланированной речью о признании своего поражения.

Ожидается, что Харрис выступит с речью о признании поражения около 18:00 по местному времени (7 ноября в 2:00 по Москве) в своей альма-матер, Университете Говарда (CNN заявляет, что Харрис выступит в 16:00 по местному времени (полночь по времени Москвы).

Действующий президент Джо Байден также намерен позвонить Трампу и готовит публичное выступление.

Выборы президента США прошли 5 ноября. По данным американских СМИ, Трамп набрал от 276 до 279 голосов при необходимых 270. Сам Трамп выступил с речью, в которой назвал себя 47-м президентом США.

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Камала Харрис Дональд Трамп Выборы в США
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Комментарии
2
Гость
11 минут
А кому позвонит Зеленский? Путину?
Сила в Правде!!
16 минут
может хватит уже унижаться виктор михайлович?
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