Камала Харрис позвонила Дональду Трампу и обсудила передачу власти

Вице-президент США и кандидатка на пост главы государства от Демократической партии Камала Харрис позвонила своего сопернику-республиканцу Дональду Трампу и поздравила его с победой на выборах, сообщает Associated Press.

Издание ссылается на высокопоставленного помощника Харрис, говорившего на условиях анонимности. По его словам, Харрис обсудила важность мирной передачи власти с Трампом перед своей запланированной речью о признании своего поражения.

Ожидается, что Харрис выступит с речью о признании поражения около 18:00 по местному времени (7 ноября в 2:00 по Москве) в своей альма-матер, Университете Говарда (CNN заявляет, что Харрис выступит в 16:00 по местному времени (полночь по времени Москвы).

Действующий президент Джо Байден также намерен позвонить Трампу и готовит публичное выступление.

Выборы президента США прошли 5 ноября. По данным американских СМИ, Трамп набрал от 276 до 279 голосов при необходимых 270. Сам Трамп выступил с речью, в которой назвал себя 47-м президентом США.