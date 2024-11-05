70 врученных повесток, 450 административных дел. Как в Коркино сохраняют порядок после убийства таксистки

Полицейские проводят профилактические мероприятия и рейды для поддержания порядка в Коркино, где в конце октября случились погромы. С начала усиленного контроля над городом представители военкоматов вручили мужчинам более 70 повесток для постановки на воинский учет, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области во вторник, 5 ноября.

Также по сведениям ведомства, за этот период выявили более 450 административных правонарушений, в том числе по линии безопасности дорожного движения и общественного порядка. Сотрудники миграционного управления усиленно проверяют иностранцев и их возможную причастность к нарушениям. Работники ГАИ занимаются поиском перевозчиков запрещенных веществ и предметов, а полицейские экипажи патрулируют улицы.

Отмечается, что, помимо полицейских, за порядком в городе следят представители ГУ МЧС региона, бойцы подразделений ОМОН и СОБР территориального управления Росгвардии.

Напомним, что 24 октября в Коркино начался конфликт между местными жителями и диаспорой. В стихийном сходе участвовало около 150 человек, в городе начались погромы и беспорядки. Причиной стало убийство 40-летней таксистки Елены Сарафановой. Ее нашли мертвой в частном секторе. У нее остались двое сыновей и муж. Сотрудники МВД и ФСБ задержали двоих несовершеннолетних представителей кочевого народа.

После массовых волнений в отставку подала глава Коркино Наталья Лощинина. Она написала, что принимает на себя всю полноту ответственности и решает сложить полномочия. А начальник ГУ МВД по Челябинской области Сергей Космачев сообщил, что главу полиции Коркино отстранят от работы и проведут служебную проверку.