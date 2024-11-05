МЧС показало, как вывезли сотню россиян из Ливана

МЧС России показало кадры эвакуации из Ливана на родину 100 россиян. Видео вылета и прибытия появилось в официальном Telegram-канале ведомства.

Источник: МЧС России

Как уточнили в МЧС, спецборт с пожелавшими покинуть зону конфликта соотечественниками вылетел из Бейрута и приземлился в подмосковном аэропорту Домодедово. Больше половины из прибывших на нем в Россию — дети.

Эвакуация проводилась в соответствии с указанием президента Владимира Путина.

Это уже второй подобный рейс из Ливана на фоне разгорающегося конфликта между Израилем и «Хезболлой».

Как писала «Фонтанка», в воскресенье организация выпустила более 100 ракет из Ливана по Израилю, а в ответ ЦАХАЛ анонсировала новый удар в ближайшее время.