«Прошу решить эту задачу»: Путин — о необходимости знания русского языка мигрантами

Владимир Путин заявил, что уровень владения русским языком для мигрантов должен определяться, исходя из реальных потребностей приезжих. Об этом во вторник, 5 ноября, сообщает пресс-служба Кремля.



Как отметил президент РФ, иностранные студенты при поступлении в образовательные учреждения России проходят тестирование по русскому языку, чтобы у них была возможность, как и у россиян, одновременно подавать документы сразу в несколько учебных заведений. По мнению Владимира Путина, языковые экзамены должны соответствовать единому стандарту, который будет общим для всех вузов страны. «Я прошу решить эту задачу», — уточнил президент.



Помимо этого, общие требования к знанию русского языка необходимы и для тех, кто приезжает работать в Россию.



«Надо определить и закрепить уровни владения языком с учётом реальных потребностей при трудоустройстве, при общении в повседневной жизни — с учётом профессиональных требований, наших социальных и культурных норм поведения. В том числе выработать единый федеральный алгоритм, работая с детьми приезжих, не владеющими или слабовладеющими русским языком», — подчеркнул Путин, призвав коллег представить соответствующие предложения.



Напомним, в ноябре 2023 года Генпрокуратура РФ проверила 13 высших учебных заведений, где сдают экзамены иностранцы, и нашла нарушения во всех. В апреле текущего года в Москве арестовали трех филологов из Государственного института русского языка им. А. С. Пушкина, обвиняемых в выдаче иностранцам сертификатов о знании русского языка, истории России и основ законодательства РФ. Фактически мигранты не владели данными знаниями. В сентябре Рособрнадзор вынес предостережения пяти российским вузам, в том числе СПбГУ, по поводу нарушений в проведении экзамена по русскому языку для мигрантов.



Тем временем законодатели собираются усложнить экзамен по русскому языку для трудовых мигрантов — дополнить устной частью. Также в Госдуме готовят законодательную инициативу, которая запретит трудовым мигрантам привозить в Россию свои семьи.



По данным МВД РФ на 1 сентября, на государственном миграционном учете в России стоят 6 174 777 иностранных граждан.