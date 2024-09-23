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    СПбГУ и ещё четырем российским вузам вынесли предостережение за нарушения на экзамене для мигрантов

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    Рособрнадзор вынес предостережения пяти российским высшим учебным заведениям по поводу нарушений в проведении экзамена по русскому языку для мигрантов. Об этом пишет РИА Новости в понедельник, 23 сентября.

    Среди вузов вновь оказались ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет» (СПбГУ), ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы» (РУДН), ФГБОУ ВО «Государственный институт русского языка им. А. С. Пушкина» (Институт русского языка имени Пушкина), ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет». Новый вуз в этом списке — ФГБОУ ВО «Уфимский университет науки и технологий».

    Рособрнадзор уже инициировал проверку в СПбГУ в июне этого года. Четырем из пяти перечисленных выше учебных заведений направляли предостережения две недели назад.

    В ноябре 2023 года Генпрокуратура РФ проверила 13 высших учебных заведений, где сдают экзамены иностранцы, и нашла нарушения во всех. В апреле текущего года в Москве арестовали трех филологов из Государственного института русского языка им. А. С. Пушкина, обвиняемых в выдаче иностранцам сертификатов о знании русского языка, истории России и основ законодательства РФ. Фактически мигранты не владели данными знаниями.

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