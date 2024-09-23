СПбГУ и ещё четырем российским вузам вынесли предостережение за нарушения на экзамене для мигрантов

Рособрнадзор вынес предостережения пяти российским высшим учебным заведениям по поводу нарушений в проведении экзамена по русскому языку для мигрантов. Об этом пишет РИА Новости в понедельник,
Среди вузов вновь оказались ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет» (СПбГУ), ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы» (РУДН), ФГБОУ ВО «Государственный институт русского языка
Рособрнадзор уже инициировал проверку в СПбГУ в июне этого года. Четырем из пяти перечисленных выше учебных заведений направляли предостережения две недели назад.
В ноябре 2023 года Генпрокуратура РФ проверила