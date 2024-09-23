СПбГУ и ещё четырем российским вузам вынесли предостережение за нарушения на экзамене для мигрантов

Рособрнадзор вынес предостережения пяти российским высшим учебным заведениям по поводу нарушений в проведении экзамена по русскому языку для мигрантов. Об этом пишет РИА Новости в понедельник, 23 сентября .

Среди вузов вновь оказались ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет» (СПбГУ), ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы» (РУДН), ФГБОУ ВО «Государственный институт русского языка им. А. С. Пушкина » (Институт русского языка имени Пушкина), ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет». Новый вуз в этом списке — ФГБОУ ВО «Уфимский университет науки и технологий».