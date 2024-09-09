Рособрнадзор вынес предостережения вузам, допустившим нарушения на экзамене для мигрантов. Погрозили и петербургским университетам

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) 9 сентября вынесла предостережения российским высшим учебным заведениям (вузам) о недопустимости нарушения обязательных требований при проведении экзаменов для мигрантов.



О признаках такого рода нарушений на экзаменах по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства РФ в службу сообщили из региональных управлений Министерства внутренних дел.

Предостережения были объявлены РУДН (ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы»), РГПУ им. А. И. Герцена (ФГБОУ ВО «Российский государственный педагогический университет имени А. И. Герцена»), Московскому центру качества образования, Дальневосточному федеральному университету, СПбГУ (ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет»), Псковскому государственному университету, Институту русского языка имени А. С. Пушкина.