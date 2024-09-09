    Сейчас

    +25˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +25˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 25

    2 м/с, ю-в

    765мм

    38%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd89.7eur99.19

    Рособрнадзор вынес предостережения вузам, допустившим нарушения на экзамене для мигрантов. Погрозили и петербургским университетам

    1165
    3 комментария

    Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) 9 сентября вынесла предостережения российским высшим учебным заведениям (вузам) о недопустимости нарушения обязательных требований при проведении экзаменов для мигрантов.

    О признаках такого рода нарушений на экзаменах по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства РФ в службу сообщили из региональных управлений Министерства внутренних дел.

    Предостережения были объявлены РУДН (ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы»), РГПУ им. А. И. Герцена (ФГБОУ ВО «Российский государственный педагогический университет имени А. И. Герцена»), Московскому центру качества образования, Дальневосточному федеральному университету, СПбГУ (ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет»), Псковскому государственному университету, Институту русского языка имени А. С. Пушкина.

    Ранее Минобрнауки рекомендовало фиксировать на видео экзамен для мигрантов.

    Претензии из-за экзаменов для мигрантов к вузам — в том числе петербургским — у ведомства возникают не впервые. В июне текущего года Рособрнадзор уже инициировал проверку в СПбГУ и РГПУ имени Герцена, а в Москве следователи задержали группу лиц, которые занимались незаконной выдачей сертификатов о знании русского языка. По нему мигранты получали вид на жительство.

    Нарушения в вузах, где проводят экзамены для мигрантов, находила и прокуратура.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ВузыЭкзамен для мигрантовНарушенияРособрнадзорСПбГУРГПУ имени Герцена
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 3

    Kilrathi09 Сен 2024 в 16:56
    Пригрозили - это когда вместо наказания попросили реже попадаться.
    +1−0
    -4*09 Сен 2024 в 16:54
    Вообще не нужно их допускать к экзаменам!
    Только визовый режим!
    +1−0
    Ak.aleks09 Сен 2024 в 16:34
    А зачем вообще кому-то давать гражданство?

    Вот в Эмиратах приезжим его не дают.

    Приехал, поработал, заработал и "гуд бай" назад в свою помойку,

    там и поднимай демографию!

    Не складывается ли у вас впечатление,

    что власть шифруется и участвует в мировом проекте по уничтожению славян?
    +1−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close