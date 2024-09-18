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Общество В МВД рассказали, сколько сейчас в России мигрантов

В МВД рассказали, сколько сейчас в России мигрантов

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12 комментариев

На сегодняшний день на территории России находятся более 6 миллионов мигрантов, сообщает 18 сентября Главное управление по вопросам миграции МВД РФ.

По данным ведомства на 1 сентября, на государственном миграционном учете стоят 6 174 777 иностранных граждан.

Ранее Минобрнауки поддержало инициативу заместителя главы фракции «Новые люди» в Госдуме Сарданы Авксентьевой о необходимости добавить устную часть к экзамену по русскому языку для мигрантов.

Напомним, «Фонтанка» писала о том, что в Государственной думе готовят инициативу о запрете трудовым мигрантам перевозить в Россию семьи.

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Комментарии
12
Zet
32 минуты
а неучтённых сколько? почему визовый въезд для них не введён?
Слава России!
25 минут
и двадцать миллионов не стоит на учёте
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