В МВД рассказали, сколько сейчас в России мигрантов

На сегодняшний день на территории России находятся более 6 миллионов мигрантов, сообщает 18 сентября Главное управление по вопросам миграции МВД РФ.

По данным ведомства на 1 сентября, на государственном миграционном учете стоят 6 174 777 иностранных граждан.

Ранее Минобрнауки поддержало инициативу заместителя главы фракции «Новые люди» в Госдуме Сарданы Авксентьевой о необходимости добавить устную часть к экзамену по русскому языку для мигрантов.

Напомним, «Фонтанка» писала о том, что в Государственной думе готовят инициативу о запрете трудовым мигрантам перевозить в Россию семьи.