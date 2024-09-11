Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
(от)Личный ПитерПетербургский завтракПремия ФонтанкиФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+22°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+22°

пасмурно, без осадков

ощущается как +22

2 м/c,

ю-в.

 757мм 56%
Подробнее
2 Пробки
USD 91,27
EUR 100,74
Патриарх и форум
Куда спрятать сбережения
Проект «Образование»
Новый путепровод
Какие сейчас стипендии
Пожар на Крестовском
Некрасов и Петербург
Рейтинги «Фонтанки»
Общество В Госдуме готовят инициативу о запрете трудовым мигрантам перевозить в Россию семьи

В Госдуме готовят инициативу о запрете трудовым мигрантам перевозить в Россию семьи

2 315
23 комментария

Законодательную инициативу, которая запретит трудовым мигрантам привозить в Россию свои семьи, готовят в Госдуме. Об этом сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, передает 11 сентября РИА Новости.

По словам Володина, большинство депутатов готовы поддержать инициативу, независимо от фракционной принадлежности. Он напомнил, что в июле были приняты нормы о выдворении нарушителей с последующим запретом въезда.

«Ответственность, считаем, должна быть возложена на работодателей в этой части более жесткая. При этом не может человек, приехав сам работать, ещё с собой везти членов семьи», — сказал Володин.

Как заявлял лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий, в настоящее время неработающие супруги и дети мигрантов беспрепятственно переезжают в Россию на основании их трудовых договоров или патентов. Следствием, отметил парламентарий, становятся бесконтрольный миграционный приток и общественная напряженность. Мигранты, по словам Слуцкого, «не платят за ЖКХ, копят огромные долги, с которыми вынуждены разбираться остальные собственники».

Ранее комиссия Госдумы РФ по вопросам миграционной политики направила пять законопроектов, существенно усиливающих ответственность за преступления в сфере миграции, на рассмотрение в Правительство и Верховный суд РФ. После оценки документы внесут на рассмотрение Госдумы.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE14
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
24
280206998
11 сентября 2024, 21:02
Правильно, и всех кто уже здесь вернуть на родину.
282201992
11 сентября 2024, 20:54
Неужели кого то кинули в Кремле ? Или подлиз очередной... типа..мы с вами !
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Петербуржцы готовятся к учебному году даже в сентябре
10 сентября, 17:50
Новости компаний
Урбан-тур от Setl Group объединил более 20 застройщиков из разных регионов страны
9 сентября, 17:30
Новости компаний
Пользователи смартфонов полюбили чёрно-белые фото
9 сентября, 17:20
ТОП 5
Новости компаний
Свободная планировка: благо или лишние заботы?
11 сентября, 18:00
В квартале Plus Пулковский поднимаются новые дома
11 сентября, 17:20
Клубный дом Bakunina 33 — плюс один этаж
11 сентября, 17:05
Мобильное приложение Банка «Санкт-Петербург» для бизнеса вошло в топ-10
11 сентября, 16:05
В строящемся квартале Respect растут масштабы монолитных работ
11 сентября, 15:00
В Шувалово открылась выставка оживающих картин «Питер и вода»
11 сентября, 14:25
«Образцовые кварталы» готовы к отопительному сезону на 100%
10 сентября, 18:00
Петербуржцы готовятся к учебному году даже в сентябре
10 сентября, 17:50
GloraX представил архитектурную концепцию нового проекта в Казани
10 сентября, 16:05
ООО «Петербургтеплоэнерго» завершает масштабные ремонтные работы в Петроградском районе
10 сентября, 10:07
Урбан-тур от Setl Group объединил более 20 застройщиков из разных регионов страны
9 сентября, 17:30
Пользователи смартфонов полюбили чёрно-белые фото
9 сентября, 17:20