В Госдуме готовят инициативу о запрете трудовым мигрантам перевозить в Россию семьи

Законодательную инициативу, которая запретит трудовым мигрантам привозить в Россию свои семьи, готовят в Госдуме. Об этом сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, передает 11 сентября РИА Новости .

По словам Володина, большинство депутатов готовы поддержать инициативу, независимо от фракционной принадлежности. Он напомнил, что в июле были приняты нормы о выдворении нарушителей с последующим запретом въезда.

«Ответственность, считаем, должна быть возложена на работодателей в этой части более жесткая. При этом не может человек, приехав сам работать, ещё с собой везти членов семьи», — сказал Володин.