В Госдуме готовят инициативу о запрете трудовым мигрантам перевозить в Россию семьи

Законодательную инициативу, которая запретит трудовым мигрантам привозить в Россию свои семьи, готовят в Госдуме. Об этом сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, передает 11 сентября РИА Новости.
По словам Володина, большинство депутатов готовы поддержать инициативу, независимо от фракционной принадлежности. Он напомнил, что в июле были приняты нормы о выдворении нарушителей с последующим запретом въезда.
«Ответственность, считаем, должна быть возложена на работодателей в этой части более жесткая. При этом не может человек, приехав сам работать, ещё с собой везти членов семьи», — сказал Володин.
Как заявлял лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий, в настоящее время неработающие супруги и дети мигрантов беспрепятственно переезжают в Россию на основании их трудовых договоров или патентов. Следствием, отметил парламентарий, становятся бесконтрольный миграционный приток и общественная напряженность. Мигранты, по словам Слуцкого, «не платят за ЖКХ, копят огромные долги, с которыми вынуждены разбираться остальные собственники».
Ранее комиссия Госдумы РФ по вопросам миграционной политики направила пять законопроектов, существенно усиливающих ответственность за преступления в сфере миграции, на рассмотрение в Правительство и Верховный суд РФ. После оценки документы внесут на рассмотрение Госдумы.
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