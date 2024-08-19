Трудовым мигрантам хотят запретить привозить свои семьи

Законопроект, ограничивающий трудовым мигрантам без российского гражданства право привозить в Россию свои семьи, внесет в Госдуму сегодня, 19 августа, группа депутатов от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким, сообщает РИА Новости.



В пояснительной записке говорится, что норма будет распространяться только на низкоквалифицированных специалистов, находящихся в РФ на основании трудового договора или патента — без законных оснований на проживание, например гражданства России.



«Семьи трудовых мигрантов должны ждать их на родине», — заявил Слуцкий РИА Новости.

