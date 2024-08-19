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    Трудовым мигрантам хотят запретить привозить свои семьи

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    Законопроект, ограничивающий трудовым мигрантам без российского гражданства право привозить в Россию свои семьи, внесет в Госдуму сегодня, 19 августа, группа депутатов от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким, сообщает РИА Новости.

    В пояснительной записке говорится, что норма будет распространяться только на низкоквалифицированных специалистов, находящихся в РФ на основании трудового договора или патента — без законных оснований на проживание, например гражданства России.

    «Семьи трудовых мигрантов должны ждать их на родине», — заявил Слуцкий РИА Новости.

    В настоящее время, по оценке авторов законопроекта, неработающие супруги и дети мигрантов беспрепятственно переезжают в Россию на основании их трудовых договоров или патентов. Следствием становится бесконтрольный миграционный приток и общественная напряженность. Мигранты, по словам Слуцкого, «не платят за ЖКХ, копят огромные долги, с которыми вынуждены разбираться остальные собственники». Новая норма не позволяет использовать трудовой договор или патент как основание для переезда семьи.

    «Все эти проблемы нужно ликвидировать и запретить неквалифицированным иностранцам привозить семью на период их трудоустройства. Приехал, отработал — домой», — считает Слуцкий.

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