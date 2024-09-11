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Политика Лишение свободы до 15 лет, штрафы и запрет занимать должности: что хочет изменить комиссия ГД в миграционном законодательстве

Лишение свободы до 15 лет, штрафы и запрет занимать должности: что хочет изменить комиссия ГД в миграционном законодательстве

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1 комментарий

Комиссия Госдумы РФ по вопросам миграционной политики направила пять законопроектов, усиливающих ответственность за преступления в сфере миграции, на рассмотрение в Правительство и Верховный суд РФ. Об этом сообщила пресс-служба ГД 11 сентября.

Комиссия была создана по поручению председателя Госдумы Вячеслава Володина. Она подготовила пять законопроектов, предлагающих существенные поправки в административное и уголовное миграционное законодательство. После оценки документы внесут на рассмотрение Госдумы.

Один из законопроектов предлагает отнести к особо тяжким преступлениям организацию незаконной миграции, рассказала глава комиссии Ирина Яровая. Максимальное наказание за это преступление предлагается повысить до 15 лет. Сейчас наивысшая мера — 7 лет лишения свободы.

Предусмотрено дополнительное наказание для должностных лиц. Им хотят запретить занимать определенные должности. Также в случае принятия появится административная ответственность для юридических лиц за подделку документов с целью организации незаконной миграции.

В июле 2024 года председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что за первое полугодие количество экстремистских преступлений, совершенных мигрантами, выросло на 55 %, изнасилований — на 5 %. Все это требует внимания и незамедлительной реакции со стороны профильных органов, отметил глава СК.

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Комментарии
1
ixform
11 сентября 2024, 19:25
плюс
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