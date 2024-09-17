Экзамен по русскому языку для трудовых мигрантов могут дополнить устной частью. Минобрнауки поддержало инициативу

Министерство науки и высшего образования России (Минобрнауки) поддержало инициативу замглавы фракции «Новые люди» в Государственной думе Сарданы Авксентьевой о добавлении устной части к тестированию по русскому языку для мигрантов. Об этом 17 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя министра образования РФ Константина Могилевского.

«Минобрнауки России поддерживаются ваши предложения по дополнению экзамена по русскому языку для трудовых мигрантов устной частью», цитирует агентство ответ замминистра Авксентьевой.

Могилевский отметил, что для реализации инициативы необходимо внесение изменений в Положение о проведении экзамена, утвержденное правительством РФ в мае 2021-го года. Согласно постановлению № 824, в настоящее время экзамен по русскому языку для иностранных граждан и так проводится в устной и письменной формах — кроме тех лиц, которые претендуют на получение разрешения на работу или патента (для них экзамен по русскому языку как иностранному проводится в письменной форме).

В Госдуме в настоящее время также готовят законодательную инициативу, которая запретит трудовым мигрантам привозить в Россию свои семьи.