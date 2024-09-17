Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
(от)Личный ПитерПетербургский завтракПремия ФонтанкиФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+25°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+25°

ясная погода, без осадков

ощущается как +25

1 м/c,

ю-з.

 773мм 46%
Подробнее
3 Пробки
USD 91,14
EUR 101,28
Рейтинг колледжей СПб
Как (не)стать пособником СБУ
(От)Личный Петербург — 2024
30 тысяч за диплом
Зачем нам Мексика
Заблудилась в лесу, ела ягоды
Маткапитал не работает?
Погода на неделю: осень близко
Второе покушение на Трампа
Рейтинги «Фонтанки»
Власть Общество Экзамен по русскому языку для трудовых мигрантов могут дополнить устной частью. Минобрнауки поддержало инициативу

Экзамен по русскому языку для трудовых мигрантов могут дополнить устной частью. Минобрнауки поддержало инициативу

353
5 комментариев

Министерство науки и высшего образования России (Минобрнауки) поддержало инициативу замглавы фракции «Новые люди» в Государственной думе Сарданы Авксентьевой о добавлении устной части к тестированию по русскому языку для мигрантов. Об этом 17 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя министра образования РФ Константина Могилевского.

«Минобрнауки России поддерживаются ваши предложения по дополнению экзамена по русскому языку для трудовых мигрантов устной частью», цитирует агентство ответ замминистра Авксентьевой.

Могилевский отметил, что для реализации инициативы необходимо внесение изменений в Положение о проведении экзамена, утвержденное правительством РФ в мае 2021-го года. Согласно постановлению № 824, в настоящее время экзамен по русскому языку для иностранных граждан и так проводится в устной и письменной формах — кроме тех лиц, которые претендуют на получение разрешения на работу или патента (для них экзамен по русскому языку как иностранному проводится в письменной форме).

В Госдуме в настоящее время также готовят законодательную инициативу, которая запретит трудовым мигрантам привозить в Россию свои семьи.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Константин Могилевский Минобрнауки Экзамен по русскому языку Трудовые мигранты Устная часть Сардана Авксентьева
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
5
282546789
17 сентября 2024, 14:31
а вывезти ранее завезенных можно?
Абрикосов
17 сентября 2024, 14:30
хорошая инициатива, а то в магазинах иной раз не объяснить что хочешь, не говоря уже о такси.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Смартфонам ищут пару
17 сентября, 14:20
Новости компаний
Группа Аквилон готовит к сдаче целый ряд социальных объектов
16 сентября, 18:00
Новости компаний
В Нижнем Новгороде утвердили проект планировки территории третьей очереди GloraX Premium Черниговская
16 сентября, 14:05
ТОП 5
Новости компаний
Смартфонам ищут пару
17 сентября, 14:20
Группа Аквилон готовит к сдаче целый ряд социальных объектов
16 сентября, 18:00
В Нижнем Новгороде утвердили проект планировки территории третьей очереди GloraX Premium Черниговская
16 сентября, 14:05
С поддержкой Фонда МСП самозанятые масштабируют бизнес
16 сентября, 13:30
«Алмаз — Антей» представляет на Промышленно-энергетическом форуме TNF 2024 продукцию для ТЭК
16 сентября, 11:40
«Черноморская винная неделя» в Краснодарском крае стартует 30 сентября
16 сентября, 10:00
Чтобы не терять женщин: врачи рассказали, что должно входить в обследования женского здоровья в разном возрасте
14 сентября, 18:00
Важней всего — порядок в доме
13 сентября, 18:00
В Выборгском районе завершили строительство жилой части крупного квартала у двух парков
13 сентября, 16:00
Открытие первых комьюнити-центров для общения соседей — Setl Комьюнити
13 сентября, 15:46
Беспроцентная рассрочка в сентябре от ЛСР
13 сентября, 15:10
Стартовали продажи видовых квартир в элитном жилом комплексе Grand View
13 сентября, 15:00