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Бизнес Город Признание и Влияние события Последний шанс выдвинуть претендента на премию «Фонтанки»! Сбор голосов завершится сегодня, 5 ноября

Последний шанс выдвинуть претендента на премию «Фонтанки»! Сбор голосов завершится сегодня, 5 ноября

Переходите на сайт и называйте своего кандидата

681
1 комментарий

У вас есть любимые компании, которым вы доверяете? Если да — срочно сообщите об этом нам! Остались последние часы до того, как завершится выдвижение номинантов на шестую городскую премию «Фонтанка.ру — Признание и Влияние».

Как выдвинуть кандидата

Всё, что вам нужно: зайти на сайт премии, авторизоваться и вписать названия компаний, которым вы доверяете, в соответствующие номинации. Напоминаем, что это должна быть компания или организация, которая зарегистрирована в Санкт-Петербурге или Ленинградской области.

Выдвинуть кандидата на премию можно и через соцсети — с помощью специального чат-бота в Telegram-канале «Фонтанки». Только учтите, что от одного пользователя учитывается только по одному голосу в каждой номинации.

Мы остановим сбор голосов 5 ноября в 23:59.

Какие есть номинации

В этом году у нас 8 народных номинаций. Победителей в каждой мы будем определять с помощью ваших голосов:

  • РАБОТОДАТЕЛЬ ГОДА

  • СДЕЛАНО В СПБ И ЛО

  • ЗАГОРОДНЫЙ ОТДЫХ ГОДА

  • ДЕТСКИЙ ЦЕНТР ГОДА

  • СЕРВИС ГОДА ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

  • МАГАЗИН ГОДА

  • ОНЛАЙН-СЕРВИС ГОДА

  • УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ ГОДА

Еще в двух номинациях десятку лучших определят экспертный и редакционный советы.

  • СТАРТАП ГОДА

  • ПРОЕКТ ГОДА

Как будет проходить следующий этап премии

Следующий этап премии «Фонтанка.ру — Признание и Влияние» стартует 7 ноября. Мы опубликуем списки ТОП-10 компаний — перечень 10 победителей, набравших наибольшее количество голосов в каждой номинации. Всех финалистов мы наградим почетными дипломами.

Нашим читателям предстоит выбрать лучшую компанию в каждой номинации. Мы будем собирать ваши голоса до 27 ноября в социальных сетях «Фонтанки.ру» и до 11 декабря на сайте премии. А уже 12 декабря назовем имена победителей на торжественной церемонии в Главном штабе Эрмитажа.

Следите за новостями на сайте премии, а также в специальном разделе на «Фонтанке.ру».

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Комментарии
1
Игoрь
11 минут
Отдаю свой голос за Трампа))
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