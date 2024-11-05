Последний шанс выдвинуть претендента на премию «Фонтанки»! Сбор голосов завершится сегодня, 5 ноября

У вас есть любимые компании, которым вы доверяете? Если да — срочно сообщите об этом нам! Остались последние часы до того, как завершится выдвижение номинантов на шестую городскую премию «Фонтанка.ру — Признание и Влияние».
Как выдвинуть кандидата
Всё, что вам нужно: зайти на сайт премии, авторизоваться и вписать названия компаний, которым вы доверяете, в соответствующие номинации. Напоминаем, что это должна быть компания или организация, которая зарегистрирована в Санкт-Петербурге или Ленинградской области.
Выдвинуть кандидата на премию можно и через соцсети — с помощью специального чат-бота в Telegram-канале «Фонтанки». Только учтите, что от одного пользователя учитывается только по одному голосу в каждой номинации.
Мы остановим сбор голосов 5 ноября в 23:59.
Какие есть номинации
В этом году у нас 8 народных номинаций. Победителей в каждой мы будем определять с помощью ваших голосов:
РАБОТОДАТЕЛЬ ГОДА
СДЕЛАНО В СПБ И ЛО
ЗАГОРОДНЫЙ ОТДЫХ ГОДА
ДЕТСКИЙ ЦЕНТР ГОДА
СЕРВИС ГОДА ДЛЯ ЖИВОТНЫХ
МАГАЗИН ГОДА
ОНЛАЙН-СЕРВИС ГОДА
УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ ГОДА
Еще в двух номинациях десятку лучших определят экспертный и редакционный советы.
СТАРТАП ГОДА
ПРОЕКТ ГОДА
Как будет проходить следующий этап премии
Следующий этап премии «Фонтанка.ру — Признание и Влияние» стартует 7 ноября. Мы опубликуем списки ТОП-10 компаний — перечень 10 победителей, набравших наибольшее количество голосов в каждой номинации. Всех финалистов мы наградим почетными дипломами.
Нашим читателям предстоит выбрать лучшую компанию в каждой номинации. Мы будем собирать ваши голоса до 27 ноября в социальных сетях «Фонтанки.ру» и до 11 декабря на сайте премии. А уже 12 декабря назовем имена победителей на торжественной церемонии в Главном штабе Эрмитажа.
Следите за новостями на сайте премии, а также в специальном разделе на «Фонтанке.ру».