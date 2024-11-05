Последний шанс выдвинуть претендента на премию «Фонтанки»! Сбор голосов завершится сегодня, 5 ноября

У вас есть любимые компании, которым вы доверяете? Если да — срочно сообщите об этом нам! Остались последние часы до того, как завершится выдвижение номинантов на шестую городскую премию «Фонтанка.ру — Признание и Влияние» .

Как выдвинуть кандидата

Всё, что вам нужно: зайти на сайт премии , авторизоваться и вписать названия компаний, которым вы доверяете, в соответствующие номинации. Напоминаем, что это должна быть компания или организация, которая зарегистрирована в Санкт-Петербурге или Ленинградской области.

Выдвинуть кандидата на премию можно и через соцсети — с помощью специального чат-бота в Telegram-канале «Фонтанки» . Только учтите, что от одного пользователя учитывается только по одному голосу в каждой номинации.

Какие есть номинации

В этом году у нас 8 народных номинаций . Победителей в каждой мы будем определять с помощью ваших голосов:

Еще в двух номинациях десятку лучших определят экспертный и редакционный советы.

Как будет проходить следующий этап премии

Следующий этап премии «Фонтанка.ру — Признание и Влияние» стартует 7 ноября. Мы опубликуем списки ТОП-10 компаний — перечень 10 победителей, набравших наибольшее количество голосов в каждой номинации. Всех финалистов мы наградим почетными дипломами.

Нашим читателям предстоит выбрать лучшую компанию в каждой номинации. Мы будем собирать ваши голоса до 27 ноября в социальных сетях «Фонтанки.ру» и до 11 декабря на сайте премии. А уже 12 декабря назовем имена победителей на торжественной церемонии в Главном штабе Эрмитажа.