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Происшествия Погиб бывший замгубернатора Тульской области. СК винит камин

Погиб бывший замгубернатора Тульской области. СК винит камин

4 272
4 комментария

В результате пожара в дачном доме в Московской области скончался бывший заместитель губернатора Тульской области Станислав Шеденков, передаёт 5 ноября ТАСС. Причиной, по данным ГСУ СК РФ по Подмосковью, мог стать непотушенный камин.

ГСУ сообщает, что ночью 3 ноября в СНТ «Лесные Поляны — 2» 73-летний мужчина зажег камин и пошёл спать. Начался пожар. Спасатели потушили его и нашли тело. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Следователи и криминалисты осмотрели место трагедии, назначены судебные экспертизы.

Шеденков родился в Тульской области в 1951 году, в 1975–1978 годах работал в исполкоме горсовета Новомосковска, с 1991 года был главой администрации Новомосковска и Новомосковского района. В 1996 году он стал руководителем аппарата — первым заместителем губернатора Тульской области, затем перешел на работу в исполнительную власть города Москвы. В разные периоды Шеденков работал заместителем, первым заместителем префекта Юго-Восточного административного округа, заместителем начальника финансово-хозяйственного управления мэрии. После выхода на пенсию он продолжал работу в Москве в общественной организации «Тульское землячество».

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Комментарии
4
282408812
48 минут
камин - английская штучка
Гость
1 час
Это карма...
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