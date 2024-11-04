Первые жертвы гололеда. В спальных районах Петербурга 12 человек за день получили травмы и переломы

Первые заморозки отправили в больницы и травмпункты уже как минимум 14 человек. Чаще всего страдают во Фрунзенском районе.

По данным «Фонтанки», к первым двум жертвам гололеда со сломанными ногами и лицом за 4 ноября присоединились еще 12 человек. Двое из них, как и в первых двух случаях, получили травмы во Фрунзенском районе.

Пенсионерка упала в подземном переходе на проспекте Славы, она сломала обе лодыжки и левую голень. 40-летняя женщина ушибла плечо и вывихнула сустав на улице Турку.

29-летняя девушка получила компрессионный перелом позвоночника, упав на улице Брянцева. 53-летний мужчина сломал ногу на улице Победы в Московском районе. 38-летняя петербурженка ушибла поясницу на Вербной улице в Приморском районе.

54-летнюю женщину госпитализировали с Ковалевской улицы в Красногвардейском районе, у нее тоже ушиб поясницы. Ее ровесник упал у метро «Дыбенко», он ударился головой, грудью и правым коленом.

В больнице проводит время мужчина, который ударился головой на улице Сикейроса в Выборгском районе. Возле школы в Невском районе на улице Белышева упала 67-летняя пенсионерка. Рядом с торговым центром «Лето» сломал ключицу 21-летний молодой человек.