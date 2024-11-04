Еще даже не зима. Петербуржец сломал несколько костей на лице поскользнувшись у метро Купчино

Очередная гололедная травма зафиксирована медиками в Петербурге. Молодой человек упал у метро «Купчино» и сломал челюсть.

Как стало известно «Фонтанке» 4 ноября, крайне неудачное падение произошло накануне около девяти часов вечера на Витебском проспекте рядом с метро. 23-летний петербуржец ударился головой. Он обратился в травмпункт, но там сочли, что лучше ему ехать в больницу.

Медики зафиксировали сотрясение мозга, перелом челюсти и еще двух костей. Его состояние оценивается как средней степени тяжести.

Накануне «Фонтанка» писала о первой в этом сезоне гололедной травме. В том же Фрунзенском районе мужчина сломал обе ноги.