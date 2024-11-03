Переломавший лодыжки петербуржец открыл сезон падений на гололедице

Медики зафиксировали первый в зимнем сезоне 2024/2025 случай падения на гололедице. Как стало известно «Фонтанке», пострадавшим оказался 33-летний житель Фрунзенского района.

Мужчина получил травму днем 1 ноября возле дома на улице Димитрова. В итоге его увезли на скорой помощи с закрытым переломом обеих лодыжек левой ноги. Состояние пострадавшего оценивается как удовлетворительное.

В тот же день улицы Петербурга начали засыпать реагентами. Согласно ГОСТу, образование скользкости наиболее вероятно при температурах воздуха от плюс 2 °C до минус 5,2 °C и относительной влажности воздуха выше 90%.