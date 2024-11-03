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Происшествия Переломавший лодыжки петербуржец открыл сезон падений на гололедице

Переломавший лодыжки петербуржец открыл сезон падений на гололедице

2 856
12 комментариев

Медики зафиксировали первый в зимнем сезоне 2024/2025 случай падения на гололедице. Как стало известно «Фонтанке», пострадавшим оказался 33-летний житель Фрунзенского района.

Мужчина получил травму днем 1 ноября возле дома на улице Димитрова. В итоге его увезли на скорой помощи с закрытым переломом обеих лодыжек левой ноги. Состояние пострадавшего оценивается как удовлетворительное.

В тот же день улицы Петербурга начали засыпать реагентами. Согласно ГОСТу, образование скользкости наиболее вероятно при температурах воздуха от плюс 2 °C до минус 5,2 °C и относительной влажности воздуха выше 90%.

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Комментарии
12
265101847
2 часа
"обеих лодыжек левой голени"- это как?!
282796757
1 час
"Согласно ГОСТу, образование скользкости наиболее вероятно..." Вероятно, это оставшийся еще один "устаревший" ГОСТ. Отменим его, и проблема "скользкости" будет решена! ;)
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