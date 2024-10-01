В Петербурге начали обрабатывать дороги от гололеда. А что, уже заморозки?

О превентивной противогололедной обработке 1 октября сообщила «Магистраль Северной столицы», оператор Западного скоростного диаметра. 2 тонны реагентов распределили на самых сложных участках трассы, в основном на юге: радиусы, съезды и заезды, отдельно — на дуге между Благодатной и Екатерингофкой. На самом деле 2 тонны — это совсем немного, но тенденция понятна. При этом в компании подчеркивают: никакие реагенты и обработка не заменят осторожного вождения и адекватной оценки водителем погодных условий — особенно в такие переходные периоды.



«Фонтанка» в МСС пояснили, что метеодатчики предприятия уже поймали ночью отрицательные температуры на севере и нулевые — на юге. Наиболее опасными с точки зрения образования ледяной пленки являются искусственные сооружения, где литой асфальт настилается на ортотропную металлическую плиту, состоящую из рёбер и поперечных балок, приваренных к листу настила. Сама она промерзает гораздо быстрее и от верхнего слоя ее не отделяет бетонная прокладка.



«Особенно опасными становятся дорожные покрытия при съездах с мостов и путепроводов, а также на поворотах и открытых участках дорог, которые наиболее подвержены обледенению из-за повышенной продуваемости», — неоднократно ранее предупреждало управление ГАИ по Петербургу и Ленобласти.



Словно печальным подтверждением последнего тезиса стало утреннее трагическое ДТП — не на ЗСД, а в Красносельском районе на Сергиевском путепроводе между Волхонским и Петергофским шоссе. По предварительной информации, машину занесло на скользкой дороге.



В методических рекомендациях Минтранса различают несколько видов скользкости. Один из них — так называемый черный лед, или изморозь: «Конденсация и замерзание влаги из воздуха на сухой поверхности дорожного покрытия при его температуре ниже точки росы и одновременно ниже точки замерзания влаги». «В зимний и переходный периоды такое сочетание погодных условий наиболее вероятно в прибрежных морских районах и в горной местности, — говорится в методических рекомендациях. — Такой вид скользкости может более часто возникать на автодорожных мостах, которые обладают меньшей теплоинерционностью, чем дорожная одежда, и имеют более низкую температуру покрытия в ночное время».