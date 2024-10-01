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Общество В Петербурге начали обрабатывать дороги от гололеда. А что, уже заморозки?

В Петербурге начали обрабатывать дороги от гололеда. А что, уже заморозки?

На петербургские дороги пришла зима. Машины скользят, на асфальт сыплют реагенты.

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2 комментария

Реагенты распределяют на самых сложных участках

О превентивной противогололедной обработке 1 октября сообщила «Магистраль Северной столицы», оператор Западного скоростного диаметра. 2 тонны реагентов распределили на самых сложных участках трассы, в основном на юге: радиусы, съезды и заезды, отдельно — на дуге между Благодатной и Екатерингофкой. На самом деле 2 тонны — это совсем немного, но тенденция понятна. При этом в компании подчеркивают: никакие реагенты и обработка не заменят осторожного вождения и адекватной оценки водителем погодных условий — особенно в такие переходные периоды.

«Фонтанка» в МСС пояснили, что метеодатчики предприятия уже поймали ночью отрицательные температуры на севере и нулевые — на юге. Наиболее опасными с точки зрения образования ледяной пленки являются искусственные сооружения, где литой асфальт настилается на ортотропную металлическую плиту, состоящую из рёбер и поперечных балок, приваренных к листу настила. Сама она промерзает гораздо быстрее и от верхнего слоя ее не отделяет бетонная прокладка.

«Особенно опасными становятся дорожные покрытия при съездах с мостов и путепроводов, а также на поворотах и открытых участках дорог, которые наиболее подвержены обледенению из-за повышенной продуваемости», — неоднократно ранее предупреждало управление ГАИ по Петербургу и Ленобласти.

Словно печальным подтверждением последнего тезиса стало утреннее трагическое ДТП — не на ЗСД, а в Красносельском районе на Сергиевском путепроводе между Волхонским и Петергофским шоссе. По предварительной информации, машину занесло на скользкой дороге.

В методических рекомендациях Минтранса различают несколько видов скользкости. Один из них — так называемый черный лед, или изморозь: «Конденсация и замерзание влаги из воздуха на сухой поверхности дорожного покрытия при его температуре ниже точки росы и одновременно ниже точки замерзания влаги». «В зимний и переходный периоды такое сочетание погодных условий наиболее вероятно в прибрежных морских районах и в горной местности, — говорится в методических рекомендациях. — Такой вид скользкости может более часто возникать на автодорожных мостах, которые обладают меньшей теплоинерционностью, чем дорожная одежда, и имеют более низкую температуру покрытия в ночное время».

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Что касается непосредственно «гололеда и твердого налета», то они, если верить ГОСТу Р 59201-2021, «образуются при выпадении жидких осадков (дождя, мороси или тающего снега), на покрытие, имеющее отрицательную температуру». «Образование скользкости наиболее вероятно при температурах воздуха от плюс 2 °C до минус 5,2 °C и относительной влажности воздуха выше 90 %», — говорится в документе.

В комитете по благоустройству «Фонтанке» сообщили, что тоже начали противогололедную обработку опасных участков городских улиц и тоже поймали несколько минусовых температурных отметок. Техрегламент устанавливает сроки такой обработки «с момента прогнозируемого образования скользкости», ее проводят по фактическим погодным условиям. Распределение противогололедных материалов начинают с самых загруженных улиц, в первую очередь обрабатывают зоны торможения перед перекрестками, остановками общественного транспорта, пешеходными переходами, постами ДПС. Плюс особо тщательно — спуски и подъемы.

Сейчас всем городским подрядным организациям уже даны поручения следить за перепадами температур и выполнять обработку. Так что «Мостотрест», ответственный за содержание многих искусственных сооружений, тоже подключился к процессу.

С самими противогололедными материалами (ПГМ) в Петербурге ничего не изменилось. Техрегламент велит использовать твердые (техническая соль NaCl в сухом виде, пескосоляная смесь или композитные смеси) или жидкие (солевой раствор с содержанием NaCl 20–22 % или CaCl2 25–27 %).

В прошлом году в Петербурге начали полномасштабный эксперимент с применением более сильного реагента «Бионорд». Однако уже после окончания зимы профильный вице-губернатор Евгений Разумишкин сообщил: «Специалисты пришли к выводу, что лучше технической соли ничего нет. Хотя „Бионорд“ лучше показывает себя там, где лед уже схватился».

Сейчас ничего нигде схватиться не успевает, так что речь априори о так называемом профилактическом (пассивном) способе устранения гололеда. Он применяется при прогнозах о появлении «скользкости». Норма распределения реагентов — 50 граммов на квадратный метр, время — за 1–2 часа до возникновения гололеда.

Добавим, несмотря на отчеты об отрицательной температуре, средний суточный показатель за последние три дня не падал даже ниже 8 градусов тепла — именно это отсечка для начала полноценного отопительного сезона в Петербурге. Подробнее — читайте здесь.

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Комментарии
2
VKuser14172982
21 минута
Коррозия наше все! Очееь жаль владельцев китайских электрокаров незаточенных на химически агрессивную и влажную среду на наших дорогах...
Lynnot78
15 минут
Каждый зарабатывает как может...
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