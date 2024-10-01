Зима крадется к Петербургу: на ЗСД начали противогололедную обработку

В ночь на 1 октября температура воздуха на северном участке ЗСД опустилась до -2, а на южном достигла ноля, рассказали в пресс-службе «Магистрали северной столицы». В связи с этим на трассе провели превентивную противогололедную обработку. Шесть спецмашин распределили по ЗСД две тонны противогололёдных материалов.