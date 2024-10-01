Зима крадется к Петербургу: на ЗСД начали противогололедную обработку

Западный скоростной диаметр Петербурга впервые в наступающем сезоне обработали от гололедицы. Минувшей ночью температура на трассе опустилась ниже нуля.
В ночь на 1 октября температура воздуха на северном участке ЗСД опустилась до -2, а на южном достигла ноля, рассказали в пресс-службе «Магистрали северной столицы». В связи с этим на трассе провели превентивную противогололедную обработку. Шесть спецмашин распределили по ЗСД две тонны противогололёдных материалов.
Готовиться к зимнему сезону эксплуатационная служба ЗСД начала еще летом, добавили в компании. К холодам заготовили реагенты и переоборудовали спецтехнику. «ЗСД готов к зиме, просим водителей заблаговременно позаботиться о техническом состоянии своих автомобилей, вовремя заменить резину и адаптировать манеру вождения согласно новым условиям», — отметили в «МСС».
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