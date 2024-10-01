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Город Fontanka.Digital опрос Когда дадут отопление в Петербурге? У нас для вас плохие новости

Когда дадут отопление в Петербурге? У нас для вас плохие новости

Необходимое условие для начала полноценного отопительного сезона еще не выполнено.

3 546
4 комментария

Каждая осень в Петербурге начинается одинаково. Это уже обычай. Традиция. Ритуал. «В квартире дубак. Спим в шерстяных носках. Когда уже дадут тепло?!» — сообщениями такого рода читатели закидывают редакцию «Фонтанки», лишь только столбик термометра опустится ниже 20 градусов. Периодическое протапливание уже началось, но для старта полноценного отопительного сезона необходимо, чтобы в течение пяти дней подряд среднесуточная температура была ниже 8 градусов. А теперь печальное — в сентябре таких дней не было. То есть отсчет еще даже не начался.

Как же так? — спросите вы. На этот и другие наиболее частые вопросы отвечаем в наших карточках. Листайте вниз, а в конце мы зададим вам свой вопрос.

А еще можно заглянуть в наш официальный телеграм-канал, принять участие в неожиданном опросе и остаться, чтобы выиграть iPhone 16.

У вас в квартире тепло? Вам включили отопление?

Да, уже включили отопление
Нет, отопление не дали

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Комментарии
4
280324568
23 минуты
Включили уже вчера на Морской набережной Заплатим, как за весь месяц 😡
One Person
31 минута
Ваши недоделанные ведущие колонок даже понять правильно приводимое 354-е не могут. 5 суток - это крайний срок, не позднее которого обязаны включить. То что раньше никак - в этом постановлении не говорится.
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