Когда дадут отопление в Петербурге? У нас для вас плохие новости

Каждая осень в Петербурге начинается одинаково. Это уже обычай. Традиция. Ритуал. «В квартире дубак. Спим в шерстяных носках. Когда уже дадут тепло?!» — сообщениями такого рода читатели закидывают редакцию «Фонтанки», лишь только столбик термометра опустится ниже 20 градусов. Периодическое протапливание уже началось, но для старта полноценного отопительного сезона необходимо, чтобы в течение пяти дней подряд среднесуточная температура была ниже 8 градусов. А теперь печальное — в сентябре таких дней не было. То есть отсчет еще даже не начался.

Как же так? — спросите вы. На этот и другие наиболее частые вопросы отвечаем в наших карточках. Листайте вниз, а в конце мы зададим вам свой вопрос.

А еще можно заглянуть в наш официальный телеграм-канал, принять участие в неожиданном опросе и остаться, чтобы выиграть iPhone 16 .







































































