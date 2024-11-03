До нуля: Тайвань прекратил поставки станков в Россию

Тайвань прекратил поставки станков в Россию: об этом сообщается на сайте министерства экономики. Ранее островное государство входило в пятерку крупнейших поставщиков этой продукции в РФ.

По утверждению властей, такая мера была принята с учетом «характеристики станков двойного назначения и возможности их использования в военных целях». Введенные ограничения позволили свести объем экспорта станков в Россию «до нуля». Далее Минэкономики продолжит корректировать меры экспортного контроля и содействовать производителям, чтобы контролировать конечный поток поставок продукции.

Штраф за первичное нарушение санкций против Москвы был увеличен в 15 раз — до 31,3 тысячи долларов. Экспортеров обязали указывать конечного получателя для подтверждения того, что станки не будут попадать в Россию через третьи страны.

Ранее Тайвань ограничил экспорт нитроцеллюлозы в Россию. Она используется в производстве пороха для боеприпасов.