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Бизнес Общество До нуля: Тайвань прекратил поставки станков в Россию

До нуля: Тайвань прекратил поставки станков в Россию

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21 комментарий

Тайвань прекратил поставки станков в Россию: об этом сообщается на сайте министерства экономики. Ранее островное государство входило в пятерку крупнейших поставщиков этой продукции в РФ.

По утверждению властей, такая мера была принята с учетом «характеристики станков двойного назначения и возможности их использования в военных целях». Введенные ограничения позволили свести объем экспорта станков в Россию «до нуля». Далее Минэкономики продолжит корректировать меры экспортного контроля и содействовать производителям, чтобы контролировать конечный поток поставок продукции.

Штраф за первичное нарушение санкций против Москвы был увеличен в 15 раз — до 31,3 тысячи долларов. Экспортеров обязали указывать конечного получателя для подтверждения того, что станки не будут попадать в Россию через третьи страны.

Ранее Тайвань ограничил экспорт нитроцеллюлозы в Россию. Она используется в производстве пороха для боеприпасов.

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Комментарии
21
Отец Родной
1 час
Список дружественных стран обновляется ежедневно? Или ежеминутно?
Igor_SPb
57 минут
"экспорт нитроцеллюлозы в Россию" - у нас в стране нет хлопковой или древесной целлюлозы? А на маленьком Тайване хлопковые плантации и обширные леса? Или у нас нет азотной и серной кислот? Станки - понятно, высокотехнологичное оборудование, разработать и произвести не так просто, для их производства также нужно станки закупить, сами теперь не можем, всё в прошлом. Но, несмотря на необходимость высокой очистки целлюлозы, это не такое уж и сложное производство. Если даже этого не можем... Или проще продавать ресурсы и покупать всё остальное, даже картошку и зерно?
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