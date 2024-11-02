Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+1°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+1°

небольшая облачность, без осадков

ощущается как -3

3 м/c,

с-з.

 758мм 81%
Подробнее
2 Пробки
USD 97,55
EUR 106,14
Cоль возвращается
Куда пойти на выходных
Промышленный Петербург
Растут штрафы за проезд
Что изменилось с ноября
Бензин за 60 рублей
Рейтинги "Фонтанки"
Происшествия Пожилому мужчине в Ленобласти размозжило кисть на заводе

Пожилому мужчине в Ленобласти размозжило кисть на заводе

652
1 комментарий

Днем 2 ноября медики госпитализировали в НИИ травматологии им. Вредена пожилого мужчину, которому на производстве размозжило кисть руки. Как стало известно «Фонтанке», пострадавший не назвал врачам ни адрес производства, ни названия завода, где произошло несчастье.

Мужчину госпитализировали из Всеволожского района Ленобласти. Пострадавшему 64 года. К врачам он попал с размозжением кисти левой руки, открытым переломом среднего и безымянного пальца, а также мизинца со смещением отломков, переломом фаланги большого пальца и рвано-размозженной травмой кисти.

На вопросы медиков пострадавший ответил, что не знает название завода и его адрес.

В настоящее время состояние пациента оценивается как удовлетворительное.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Травма на производстве Ленобласть
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD2
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Панкихой
4 минуты
"Состояние пациента удовлетворительное", пациент размозжением полностью удовлетворён.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
В систему ГАРАНТ подключен новый блок «Справочник строителя»
31 октября, 12:20
Новости компаний
Спрос на антивирусы вырос в два раза
31 октября, 10:00
Новости компаний
Россиян стали в 3,5 раза чаще атаковать банковскими мобильными троянами
25 октября, 12:55
ТОП 5
Новости компаний
Годовой отчет ГК «А101» признан Московской биржей «Лучшим дебютом»
2 ноября, 16:15
Как тестируют экзоскелеты на стройплощадках в Петербурге
2 ноября, 15:55
150 студентов прошли практику на объектах крупнейшего петербургского застройщика
2 ноября, 14:41
Царскосельские холмы — территория детства
1 ноября, 18:00
Как одна семья: новый формат обслуживания состоятельных клиентов
1 ноября, 18:00
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставки по вкладу «Пенсионный особый»
1 ноября, 17:30
БСПБ для бизнеса: бесплатные переводы до 1 млн рублей и бесплатное обслуживание при открытии счета
1 ноября, 16:45
Setl Group открыл проектное финансирование на строительство ЖК «Город Звёзд»
1 ноября, 16:17
Объявлены торги по распределению квот на вылов камчатского краба
1 ноября, 15:54
«Строительный трест» обновил фирменный стиль и представил новый логотип
1 ноября, 14:05
Добрые соседи «Образцовых кварталов»
31 октября, 18:00
«Петербургтеплоэнерго» получило паспорта готовности к работе в осенне-зимний период
31 октября, 16:13