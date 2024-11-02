Пожилому мужчине в Ленобласти размозжило кисть на заводе

Днем 2 ноября медики госпитализировали в НИИ травматологии им. Вредена пожилого мужчину, которому на производстве размозжило кисть руки. Как стало известно «Фонтанке», пострадавший не назвал врачам ни адрес производства, ни названия завода, где произошло несчастье.

Мужчину госпитализировали из Всеволожского района Ленобласти. Пострадавшему 64 года. К врачам он попал с размозжением кисти левой руки, открытым переломом среднего и безымянного пальца, а также мизинца со смещением отломков, переломом фаланги большого пальца и рвано-размозженной травмой кисти.