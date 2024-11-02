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Бизнес Город Признание и Влияние события Более 15 000 голосов за номинантов: первый этап премии «Фонтанки» завершается через три дня

Более 15 000 голосов за номинантов: первый этап премии «Фонтанки» завершается через три дня

Еще есть шанс внести свой вклад в продвижение любимой компании в финал.

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Выдвижение номинантов на шестую городскую премию «Фонтанка.ру — Признание и Влияние» завершается 5 ноября. Осталось всего три дня, чтобы предложить своего кандидата на выход в финал. Срочно заходите на сайт премии, авторизуйтесь и напишите названия компаний, которым вы доверяете, в соответствующей номинации. Напоминаем, что это должна быть компания или организация, которая зарегистрирована в Санкт-Петербурге или Ленинградской области.

В этом году у нас 8 народных номинаций:

  • РАБОТОДАТЕЛЬ ГОДА

  • СДЕЛАНО В СПБ И ЛО

  • ЗАГОРОДНЫЙ ОТДЫХ ГОДА

  • ДЕТСКИЙ ЦЕНТР ГОДА

  • СЕРВИС ГОДА ДЛЯ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ

  • МАГАЗИН ГОДА

  • ОНЛАЙН-СЕРВИС ГОДА

  • УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ ГОДА

Если вы предпочитаете соцсети — то можно выдвинуть кандидата в Telegram-канале «Фонтанки» с помощью специального чат-бота. Только учтите, что от одного пользователя учитывается только по одному голосу в каждой номинации.

Еще в двух номинациях десятку лучших определят экспертный и редакционный советы:

  • СТАРТАП ГОДА

  • ПРОЕКТ ГОДА

Следующий этап премии «Фонтанка.ру — Признание и Влияние» стартует 7 ноября. Именно тогда станет известно, кто же те ТОП-100 компаний, которые набрали больше всего голосов читателей и экспертов. Всех финалистов мы наградим почетными дипломами.

Голосование продлится до 11 декабря — а победителей мы назовем 12 декабря на торжественной церемонии в Главном штабе Эрмитажа.

Следите за новостями на сайте премии, а также в специальном разделе на «Фонтанке.ру».

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