Более 15 000 голосов за номинантов: первый этап премии «Фонтанки» завершается через три дня

Выдвижение номинантов на шестую городскую премию «Фонтанка.ру — Признание и Влияние» завершается 5 ноября. Осталось всего три дня, чтобы предложить своего кандидата на выход в финал. Срочно заходите на сайт премии, авторизуйтесь и напишите названия компаний, которым вы доверяете, в соответствующей номинации. Напоминаем, что это должна быть компания или организация, которая зарегистрирована в Санкт-Петербурге или Ленинградской области.

В этом году у нас 8 народных номинаций:

РАБОТОДАТЕЛЬ ГОДА

СДЕЛАНО В СПБ И ЛО

ЗАГОРОДНЫЙ ОТДЫХ ГОДА

ДЕТСКИЙ ЦЕНТР ГОДА

СЕРВИС ГОДА ДЛЯ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ

МАГАЗИН ГОДА

ОНЛАЙН-СЕРВИС ГОДА

УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ ГОДА

Если вы предпочитаете соцсети — то можно выдвинуть кандидата в Telegram-канале «Фонтанки» с помощью специального чат-бота. Только учтите, что от одного пользователя учитывается только по одному голосу в каждой номинации.

Еще в двух номинациях десятку лучших определят экспертный и редакционный советы:

СТАРТАП ГОДА

ПРОЕКТ ГОДА

Следующий этап премии «Фонтанка.ру — Признание и Влияние» стартует 7 ноября. Именно тогда станет известно, кто же те ТОП-100 компаний, которые набрали больше всего голосов читателей и экспертов. Всех финалистов мы наградим почетными дипломами.

Голосование продлится до 11 декабря — а победителей мы назовем 12 декабря на торжественной церемонии в Главном штабе Эрмитажа.