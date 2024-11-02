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Афиша Plus Музыка «Алиса» переносит концерты «Гойда-тура» в крупнейших городах из-за низкой продажи билетов

«Алиса» переносит концерты «Гойда-тура» в крупнейших городах из-за низкой продажи билетов

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32 комментария

Группа «Алиса» сообщила о вынужденном переносе концертов на апрель. Пост с комментарием о принятии такого решения появился в телеграм-канале коллектива 1 ноября.

Причина — низкая продажа билетов на концерты-презентации альбома «Гойда».

«Да, уважаемые, дела обстоят именно так, — говорится в публикации. — Смеем предположить, что мероприятия типа „хиты, лучшее, любимое…“ и т. д. прокатили бы у вас с большим энтузиазмом, но, простите, по заказам не играем. Так что — одна сплошная „Гойда“. В прямом и переносном… Не хотите — не надо. Посмотрим на состояние с продажами до весны и решим, ехать ли нам в эти города в принципе».

Авторы поста заметили, что группа могла бы ограничиться презентациями в Москве и Санкт-Петербурге, но тогда «устали бы отбиваться от вопросов „…а почему вы не едете в город N, А, B… ???!!“». «Едешь в город N — билеты не продаются», — разводят руками администраторы группы.

Новый альбом группы «Алиса» вышел 1 сентября, в нем 16 песен, написанных Константином Кинчевым, включая одну на стихи Алексея Толстого. Критики, опираясь на название альбома, трактовали его как реакцию артиста на события 2022–2024 годов.

В Петербурге концерт-презентация альбома пройдет 16 ноября в «Юбилейном» (12+). Практически все билеты уже раскуплены.

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Комментарии
32
Kit.
2 часа
Да уж песни из ранних альбомов сейчас звучат как дискредитация.
281614283
1 час
"Я не претендую на место вверху, Я просто пытаюсь петь, Я не хочу копаться в грязном белье, Пусть будет все, как есть, Но кой-какое право я оставляю за собой, Нет вобле, даешь rock-n-roll".
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