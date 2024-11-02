«Алиса» переносит концерты «Гойда-тура» в крупнейших городах из-за низкой продажи билетов

«Да, уважаемые, дела обстоят именно так, — говорится в публикации. — Смеем предположить, что мероприятия типа „хиты, лучшее, любимое…“ и т. д. прокатили бы у вас с большим энтузиазмом, но, простите, по заказам не играем. Так что — одна сплошная „Гойда“. В прямом и переносном… Не хотите — не надо. Посмотрим на состояние с продажами до весны и решим, ехать ли нам в эти города в принципе».