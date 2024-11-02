«Алиса» переносит концерты «Гойда-тура» в крупнейших городах из-за низкой продажи билетов

Группа «Алиса» сообщила о вынужденном переносе концертов на апрель. Пост с комментарием о принятии такого решения появился в телеграм-канале коллектива 1 ноября.
Причина — низкая продажа билетов на концерты-презентации альбома «Гойда».
«Да, уважаемые, дела обстоят именно так, — говорится в публикации. — Смеем предположить, что мероприятия типа „хиты, лучшее, любимое…“ и т. д. прокатили бы у вас с большим энтузиазмом, но, простите, по заказам не играем. Так что — одна сплошная „Гойда“. В прямом и переносном… Не хотите — не надо. Посмотрим на состояние с продажами до весны и решим, ехать ли нам в эти города в принципе».
Авторы поста заметили, что группа могла бы ограничиться презентациями в Москве и Санкт-Петербурге, но тогда «устали бы отбиваться от вопросов „…а почему вы не едете в город N, А, B… ???!!“». «Едешь в город N — билеты не продаются», — разводят руками администраторы группы.
Новый альбом группы «Алиса» вышел 1 сентября, в нем 16 песен, написанных Константином Кинчевым, включая одну на стихи Алексея Толстого. Критики, опираясь на название альбома, трактовали его как реакцию артиста на события 2022–2024 годов.
В Петербурге концерт-презентация альбома пройдет 16 ноября в «Юбилейном» (12+). Практически все билеты уже раскуплены.
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