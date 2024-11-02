Куда пойти 2-4 ноября: «Чудо света», истории в фотографиях и фестиваль зонтов

Источник: предоставлено организаторами







Готовимся к первым выходным ноября: выдыхаем после шестидневной рабочей недели и отправляемся любоваться на световые инсталляции в Петропавловской крепости, слушать концерт памяти Юрия Темирканова и лекции о дизайне.

Актуальное

Петропавловка засияет с «Чудом света»

С 2 по 4 ноября, 0+

Источник: предоставлено организаторами







В этот уик-энд в Петропавловской крепости пройдет фестиваль «Чудо света». Тема праздника — связь света с музыкой и образ города. Диджитал-художники обещают погружение в другую реальность, в «мир безграничных фантазий», где сияющие визуализации неразрывно связаны с музыкой — «от барабанных ритмов древности до органных хоралов, от оперной классики до электронных треков, созданных искусственным интеллектом». Сквозной образ во всех работах — Петербург: его история, памятники и существа из городских мифов.

Гости из «Сатирикона» покажут историю в стендапе

2 и 3 ноября, 18+

В гости в Петербург приехал театр «Сатирикон». В длинные ноябрьские выходные на сцене Театра эстрады им. Аркадия Райкина артисты исполнят «Государь-стендап». На сочинение, соединившее философию и юмор, их вдохновили трактаты «Государь» Н. Макиавелли и «Государство» Платона. Молодые артисты театра прямо на сцене образуют новую музыкальную группу и через призму стендапа и музыкальных номеров исследуют ключевые моменты русской истории.

Бадминтон — в «Севкабель Порту»

3 и 4 ноября, 16+

«Два дня бадминтона в Севкабель Порту» — такой фестиваль стартует на выходных в пространстве на берегу у залива. Хедлайнером спортивной акции стал многократный чемпион России, участник Олимпийских игр Сергей Сирант. Он проведет серию мастер-классов. Кроме того, все желающие смогут поучаствовать в «свободных играх»: взять ракетки и воланы и потренироваться с партнером. Чтобы организаторы понимали количество участников, на выступление Сиранта и другие активности просят записаться через чат-бот.

Праздник зонтиков устраивает «Сено»

3 и 4 ноября, 15:00, 0+

Источник: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»







Множество зонтов всех цветов и размеров и ретродискотека: вот ради чего в воскресенье и праздничный понедельник стоит заглянуть в пространство «Сено». Гости могут принести самодельные зонты и поучаствовать с ними в конкурсе на звание «самый оригинальный», «самый смешной», «самый страшный». Вход на фестиваль свободный.

Работы фотографа-классика покажут изящество спорта

До 30 ноября, 12+

Снимки Льва Бородулина — классика спортивной фотографии — в эти дни выставляют на «Левашовском хлебозаводе». В фокусе внимания оказываются его работы с Олимпиады и чемпионатов мира по различным видам спорта. Бородулин — легенда советской фотографии. Он добился международного признания и получал мировые награды.

«Некрономикон» задаст хэллоуинское настроение

3 и 4 ноября, 12+

Источник: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»







Монстры, злодеи и антигерои собираются на большой вечеринке в Loft Hall. Зомби-моб впечатлит не меньше иллюзионного спектакля, а зона «переулок чернокнижников» посостязается в жути с «залом плутовства». Гостям предлагается приходить в самых страшных костюмах, смотреть на конкурс косплея и веселиться под музыку — хедлайнером вечеринки стала рок-группа «Багровый фантомас».

В музеях

Странный мир — в работах Рыбкина

До 10 ноября, 0+

В залах Союза художников открывается персональная выставка «Странный, добрый, вечный мир…» Анатолия Рыбкина. На экспозиции представлены четыре сотни работ-посвящений родительскому дому, земле и людям. Знатоки называют стиль автора «добрым сюрреализмом»: он легко сдвигает пласты времени и пространства, «заигрывает» с местом действия, компоновкой предметов и перспективой.

Память на карте: «Люди. Места. Дороги»

До 30 ноября, 0+

Портреты петербуржцев в знаковых для них местах — истории семерых горожан в фотоснимках — стали экспонатами выставки «Люди. Места. Дороги» в Доме еврейской культуры ЕСОД. Фотограф Анастасия Ванинен попросила своих героев рассказать о жизни и показать точки на карте, которые по каким-либо причинам стали для них стали особенными. Участникам проекта — от 70 до 93 лет. Создать свою карту будет возможность и у посетителей: на выставке автор предлагает отметить свои места памяти и при желании — поделиться деталями собственной истории отношений с городом.

Сказки Пушкина «проиллюстрирует» выставка в Этнографическом

До 16 марта, 0+

Источник: Российский Этнографический музей







Выставка «Между обычным и волшебным: предметный мир в произведениях А. С. Пушкина» погружает в русские сказки и мифы. Посетителям покажут традиционные мужские и женские костюмы XIX века, деревянную и металлическую утварь для традиционного застолья, образы русских народных «фантастических тварей». Кураторы «проиллюстрируют» сказки Пушкина с бытовой и волшебной составляющей и проведут гостей среди множества предметов: орудий лова, выпаса скота, приспособлений для прядения и ткачества и стирки белья. Все эти вещи упоминаются в тех или иных произведениях писателя.

Русский музей познакомит с императрицей

С 3 ноября до 12 декабря, 6+

Источник: ГА РФ/ https://rusmuseum.ru/







Русский музей открывает выставку «Императрица Мария Александровна. Империя. Династия. Семья. К 200-летию со дня рождения» в Михайловском замке. Экспозиция осветит основные этапы жизни супруги Александра II: от детских лет до военно-политических событий Крымской и Русско-турецкой войн и решений, которые она принимала в те годы. Через личную историю Марии Александровны посетители узнают о развитии женского образования в России и внутренней жизни императорской семьи. Экспонатами стали документы и личные вещи.

Театральное

Смех и боевое искусство — на перформансе

2 и 3 ноября, 18+

На выходных в студии СДВИГ перформеры Вика Брызгалова и Дима Магний выступят с вечером перформансов {АХАХАХА}+{ТЫ ТУТ}. В двух соло смех будет раздаваться снова и снова, а хореография наведет на мысли о традиционном боевом искусстве Южной Индии.

Спектакли из Хакасии — на сцене БТК

До 3 ноября, 0+

«ЧелоВЕК» Источник: предоставлено организаторами







В первые дни ноября на сцене Большого театра кукол — гастроли Хакасского национального театра кукол «Сказка» имени Л. Г. Устинова. В пятницу театр сыграет спектакль «ЧелоВЕК» (12+) — по мотивам рассказа Чехова «Скрипка Ротшильда». Режиссер Юлия Рысюкова поднимает вопросы о смерти и смысле жизни через историю гробовщика Якова Бронзы. В субботу для зрителей помладше и их родителей артисты дважды покажут постановку «Соседи». Веселый спектакль о хитрости и справедливости поставили по пьесе Михаила Супонина «Как Лиса Медведя обманывала, да потом сама попалась».

«Мастерская Спивака» покажет лучшее разных лет

С 2 ноября, 12+

Источник: Юлия Кудряшова-Белокрыс







Фестиваль «Мастерская Спивака», в честь 30-летия её создания в РГИСИ (в ту пору — СПбГАТИ), пройдёт на сцене Молодёжного театра на Фонтанке. Сыграют полюбившиеся спектакли, которые когда-то были дипломными: например, «Игра в Шекспира. Гамлет», «Жестокие игры» по пьесе Арбузова, «Идиот.2012». Фестиваль начнётся 3 ноября с творческой встречи с первыми выпускниками мастерской Семена Спивака 1994–1999 годов в Verona Loft.

Создание Вселенной и компьютерные игры с Пушкиным

2 и 3 ноября, 6+

На сцене Молодежного театра на Фонтанке в этот уик-энд — гастроли мультижанрового московского театра «Трикстер». Первым петербуржцы увидят спектакль «Как создать Вселенную» (6+) — научно-хореографическую историю, вдохновленную теорией большого взрыва. Шоу сочетает в себе элементы циркового искусства, современного танца и драматического театра. Воскресным вечером коллектив представит постановку «Руслан и Людмила» (6+), но не в классическом варианте. В этом спектакле герои Пушкина встретятся с современностью во Вселенной, вдохновленной компьютерными играми.

«Приключения Федоры» — для самых маленьких

3 ноября, 11:00, 6+

Театр «Легенда» показывает спектакль «Приключения Федоры». Постановка по стихотворной сказке Корнея Чуковского получилась смешной и яркой: разноцветная посуда сбежит от нерадивой хозяйки, а той придется понять, в чем же была ошибка.

Послушать музыку

Билли Новик празднует день рождения

2 ноября, 20:00, 16+

Источник: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»







Билли Новик — музыкант, основатель и фронтмен Billy's Band — празднует день рождения большим концертом в «Космонавте». В программе — предрассветные блюзы и томительные баллады о счастье. Всё лучшее из репертуара.

В Филармонии вспоминают Юрия Темирканова

2 ноября, 20:00, 6+

Источник: Санкт-Петербургская академическая филармония имени Д. Д. Шостаковича







В Филармонии в годовщину смерти Юрия Темирканова почтут его память концертом с исполнением произведений Шуберта, Шумана и Брамса. Оркестр выступит под управлением главного дирижера Петербургской филармонии Николая Алексеева. Сольную партию исполнит Елизавета Леонская — пианистка, неоднократно выступавшая с маэстро на лучших сценах мира. Концерт пройдет в Большом зале Филармонии. В этот же день, 2 ноября, в фойе Малого зала откроется выставка «Юрий Темирканов. Мгновения…» с афишами значимых выступлений дирижера. Ну а 3 ноября о работе с Темиркановым на встрече «Непрошедшее время» вспомнит концертмейстер заслуженного коллектива России Лев Клычков.

Солисты ведущих театров исполнят «Сонеты о любви»

3 ноября, 6+

Концерт-спектакль «Сонеты о любви» приоткроет мир эталонной лирики. В его программу вошли сочинения солиста и композитора «Петербург-концерта» Игоря Ступишина на эталонную лирику Шекспира, Петрарки, Лабе и других авторов прошлого. Весь вечер на сцене в Большом зале Екатерининского собрания — симфонический оркестр под управлением Юрия Крылова, солисты «Петербург-концерта», Мариинского театра и «Зазеркалья».

Узнать новое

О дизайне и дизайнерах — в «Севкабель Порту»

2 и 3 ноября, 16+

На выходных в «Севкабель Порт» съедутся дизайнеры разных направлений, чтобы познакомиться друг с другом и выступить на Design Prosmotr — собрании креативного сообщества. В программе — обсуждения креативных тенденций и проблем в сфере, выступления и нетворкинг. Параллельно с этим «Севкабель Порт» принимает HSE Fashion Day — цикл лекций и паблик-токов о дизайне от Высшей школы экономики в Петербурге. В субботу студенты-дизайнеры будут говорить о том, что такое современная мода и возможно ли небольшому бренду одеть героев глянца. Нужна регистрация.

На экранах

История «народного футболиста» — в прокате

С 31 октября, 12+

Источник: кадр из фильма







В кинотеатрах — картина Николая Акелькина «Федя. Народный футболист». В спортивной драме речь идёт о карьере футболиста московского «Спартака» Фёдора Черенкова, который вошел в основной состав «Спартака» в 1977 году и был признан лучшим игроком страны. Несмотря на славу, в жизни спортсмена было немало трудных моментов: он стал свидетелем смертельной давки зрителей на матче в «Лужниках» и тяжело воспринял разгром бельгийским «Андерлехтом».

Герои Пью и Гарфилда научат просто жить

С 31 октября, 18+

Источник: кадр из фильма







В прокат выходит фильм Джона Краули «Время жить». В главных ролях — Флоренс Пью и Эндрю Гарфилд. Их герои влюбятся, съедутся и научатся существовать рядом друг с другом. Перед зрителем предстанут десять лет жизни пары, перемешанные в необычном порядке — как всплывающие воспоминания о первых встречах, ссорах, борьбе с болезнью героини.

Ольга Минеева, специально для «Фонтанки.ру»