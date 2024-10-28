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Афиша Plus Николай Фоменко, Борис Щербаков и Сергей Мигицко сыграли в новой спортивной драме о легендарном футболисте

Николай Фоменко, Борис Щербаков и Сергей Мигицко сыграли в новой спортивной драме о легендарном футболисте

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1 комментарий

С 31 октября на экранах — картина Николая Акелькина «Федя. Народный футболист», спортивный байопик в духе «Легенды № 17». На этот раз речь пойдет о карьере футболиста московского «Спартака» Федора Черенкова. Он вошел в основной состав «Спартака» в 1977 году, впечатлив тренеров своей техникой, был признан лучшим игроком страны, провел свыше 30 матчей за сборную СССР, а потом возглавлял команду в качестве тренера.

В то же время жизнь спортсмена не обошлась без потрясений: он пережил потерю отца, был свидетелем смертельной давки зрителей на матче в «Лужниках» и тяжело воспринял разгром бельгийским «Андерлехтом». Всё это вылилось в нервный срыв. Черенков всерьёз задумывается о том, чтобы уйти из футбола…

Для режиссера Николая Акелькина это — дебютная полнометражная работа. Самого футболиста сыграл Станислав Румянцев («СуперИвановы»). Кроме него, в фильме приняли участие маститые актеры Николай Фоменко, Борис Щербаков, Игорь Петренко и другие.

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Комментарии
1
Гость
1 час
Про Блохина снимите и Эшторяна )
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