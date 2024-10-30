Этнографический музей приглашает в мир русской старины и сказок Пушкина

Выставка «Между обычным и волшебным: предметный мир в произведениях А. С. Пушкина» приурочена к 225-летию поэта. Вы увидите традиционные мужские и женские костюмы XIX века, деревянную и металлическую утварь для традиционного застолья, образы русских народных «фантастических тварей». Всего на выставке будет более трёхсот предметов.

Источник: Российский Этнографический музей







Выставка последовательно «проиллюстрирует» сказки Пушкина с бытовой и волшебной составляющей. Так, организаторы прослеживают связь между сказками Александра Пушкина и инструментами, связанными с хозяйственными занятиями. Многие из них так или иначе упоминаются в текстах поэта: орудия лова, выпаса скота, приспособления для прядения и ткачества и стирки белья. Особое значение в сказках имеют волшебные предметы-символы: зеркало, гребень, веретено.

Яркой «иллюстрацией» станет воссозданный интерьер «восточной комнаты» с характерными для Кавказа и Средней Азии предметами, которые были хорошо известны образованным людям первой половины XIX века. Волшебную составляющую сказок на выставке отобразят образы фантастических и демонических существ, выполненные в дереве, глине, металле и на текстиле. Центральное место на выставке отведут свадебному пиру, который венчает действие сказочного повествования.

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Сказки Пушкина, созданные в 1830-е годы, были частью общей тенденции — интереса к народным традициям, быту и творчеству. Тогда в России дискутировали об историческом пути развития общества и страны. Александр Пушкин в своих сказках пользовался наблюдениями, сделанными в селе Михайловское Псковской губернии, в Подмосковье, в селе Болдино Нижегородской губернии, а также впечатлениями, полученными во время поездок на Кавказ и в Крым, в Одессу и Кишинёв.

Гости выставки смогут вспомнить сюжеты сказок, отдельные сцены, сказочных персонажей и одновременно погрузиться в мир «русской старины».