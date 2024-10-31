В «Левашовском хлебозаводе» пройдёт выставка, посвящённая спортивному фотографу Льву Бородулину

Лев Бородулин (1923 — 2018) — классик советской фотографии. На выставке в культурном центре «Левашовский хлебозавод» вы увидите его фото Олимпийских игр и чемпионатов по разным видам спорта.

Будущий фотограф учился на художественном отделении Московского полиграфического института. Поступив в вуз в 1940 году, в 1941 он ушёл на фронт, прошёл всю войну, получил серьёзное ранение и награды «За оборону Москвы» и «За взятие Берлина». После войны Бородулин вернулся в институт, чтобы закончить художественное образование. В 1950/60 годах работал в «Огоньке», в том числе сделал снимок для обложки номера, посвящённого летним ОИ 1960 года. Именно Бородулин первым среди советских фотографов использовал объектив «рыбий глаз».

В 1960-70-е Бородулин получил международное признание: в 1971 году в Мюнхене его наградили золотой олимпийской медалью за достижения в области спортивной фотографии. В 1972 году фотограф эмигрировал в Израиль, жил в Тель-Авиве, продолжал снимать.

Стилистически его называют последователем Александра Родченко, Бориса Игнатовича, Аркадия Шайхета. Кураторы выставки отмечают, что к спортивной фотографии Бородулин обратился потому, что она была более свободной от идеологических установок (впрочем, за обложку 1960 года его всё равно критиковали в газете «Правда»).