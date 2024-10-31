Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Lemon GuideПремия Фонтанки(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+6°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+6°

небольшая облачность, без осадков

ощущается как +2

3 м/c,

с-з.

 754мм 49%
Подробнее
5 Пробки
USD 97,05
EUR 105,22
Почему дорожает молочка
«Сухой закон» на Вологодчине
Промышленный Петербург
Водитель автобуса без сознания
Вишневский* больше не депутат
Студенты-вожатые и трудные дети
Рейтинги "Фонтанки"
Афиша Plus В «Левашовском хлебозаводе» пройдёт выставка, посвящённая спортивному фотографу Льву Бородулину

В «Левашовском хлебозаводе» пройдёт выставка, посвящённая спортивному фотографу Льву Бородулину

491
Написать комментарий

Лев Бородулин (1923 — 2018) — классик советской фотографии. На выставке в культурном центре «Левашовский хлебозавод» вы увидите его фото Олимпийских игр и чемпионатов по разным видам спорта.

Будущий фотограф учился на художественном отделении Московского полиграфического института. Поступив в вуз в 1940 году, в 1941 он ушёл на фронт, прошёл всю войну, получил серьёзное ранение и награды «За оборону Москвы» и «За взятие Берлина». После войны Бородулин вернулся в институт, чтобы закончить художественное образование. В 1950/60 годах работал в «Огоньке», в том числе сделал снимок для обложки номера, посвящённого летним ОИ 1960 года. Именно Бородулин первым среди советских фотографов использовал объектив «рыбий глаз».

В 1960-70-е Бородулин получил международное признание: в 1971 году в Мюнхене его наградили золотой олимпийской медалью за достижения в области спортивной фотографии. В 1972 году фотограф эмигрировал в Израиль, жил в Тель-Авиве, продолжал снимать.

Стилистически его называют последователем Александра Родченко, Бориса Игнатовича, Аркадия Шайхета. Кураторы выставки отмечают, что к спортивной фотографии Бородулин обратился потому, что она была более свободной от идеологических установок (впрочем, за обложку 1960 года его всё равно критиковали в газете «Правда»).

+3

Выставка будет состоять из двух частей и расположится в «Котельной» и «Гостиной» культурного центра. Организатор проекта — Мультимедиа Арт Музей Москвы.

Выставка «Лев Бородулин. Спорт» пройдёт в культурном центре «Левашовский хлебозавод» с 2 по 30 ноября 2024. 12+

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE2
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
radon
1 минута
Лучше бы хлебозавод сохранили!
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
В систему ГАРАНТ подключен новый блок «Справочник строителя»
31 октября, 12:20
Новости компаний
Спрос на антивирусы вырос в два раза
31 октября, 10:00
Новости компаний
Ноябрь в Пушкинском районе: планируем свободное время
30 октября, 18:00
ТОП 5
Новости компаний
В систему ГАРАНТ подключен новый блок «Справочник строителя»
31 октября, 12:20
Спрос на антивирусы вырос в два раза
31 октября, 10:00
Ноябрь в Пушкинском районе: планируем свободное время
30 октября, 18:00
«Петербургская Недвижимость» вновь подтвердила звание одной из лучших риэлтерских компаний
30 октября, 16:30
ПСБ открыл офис нового формата в Санкт-Петербурге на Невском проспекте
30 октября, 15:55
В Петербурге введен в эксплуатацию театр на 500 мест
30 октября, 15:20
Группа ЦДС досрочно ввела в эксплуатацию корпуса 14 и 15 ЖК ЦДС «Новые Горизонты»
30 октября, 15:20
2 ноября в «Охта Парке» первым в этом сезоне открывается зимний каток
30 октября, 12:15
Взрослая, желанная, осознанная: врачи рассказали, как забеременеть после 35 и к чему готовиться при поздней беременности
29 октября, 18:00
В 2024 году в новые квартиры по программе реновации переехали более 230 семей
29 октября, 13:13
Сбер: с начала года количество предпринимателей, открывших бизнес в СЗФО, выросло на 11 процентов
28 октября, 18:10
Посмотрите в календарь: врачи рассказали, почему опасно не делать прививки взрослым и детям
27 октября, 18:00