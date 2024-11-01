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Афиша Plus «Сатирикон» покажет в Петербурге «Государь-стендап» и «Елизавету Бам»

«Сатирикон» покажет в Петербурге «Государь-стендап» и «Елизавету Бам»

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С 2 по 8 ноября в Петербурге будет гостить театр «Сатирикон». В связи со скорым 85-летним юбилеем театр устраивает цикл мероприятий под названием «Мосты через время». Среди них — показы двух спектаклей и творческая встреча с Константином Райкиным.

«Государь-стендап»

2 и 3 ноября на сцене Театра Эстрады им. Аркадия Райкина «Сатирикон» исполнит театральное сочинение на темы трактатов «Государь» Н. Макиавелли и «Государство» Платона под названием «Государь-стендап» (18+). Это синтез философии, музыки и юмора. Молодые артисты театра образуют новую музыкальную группу, которая через призму различных эстрадных жанров — стендап, музыкальные номера и конферанс — исследует ключевые моменты русской истории. Здесь — свежий взгляд на вечные темы, сочетание глубины мысли с легкостью подачи и музыкальным сопровождением.

Режиссер Александр Локтионов: «Структура шоу, свидетелями которого станут зрители, — это „путешествие во времени“. Есть эпизоды, в которых мы фантазируем о будущем, путешествуем в прошлое, где со стендапом выступают Иван Грозный и Пётр Первый. Именно такой подход, как в научной фантастике, создает условность, необходимую для театра, и открывает как нашу, так и зрительскую фантазию, а также даёт возможность шутить, что тоже очень важно для этого спектакля. Мы говорим о сложном с юмором и пробуем, веселясь, подумать о важном».

«Елизавета Бам»

7 и 8 ноября на Новой сцене Александринского театра «Сатирикон» покажет «Елизавету Бам» (16+) в постановке Гоши Мнацаканова. Режиссер соединяет пьесу с подробностями жизни самого Даниила Хармса, представляя происходящее на сцене как творческий бунт художника, абсурд — как жест, акт, позицию.

Режиссер Гоша Мнацаканов: «Хармс — автор для меня совершенно новый и открытый мной совсем недавно. Хотя в Санкт-Петербурге его дом и мой находятся рядом. Вся его „детскость“ и алогизмы пропитаны ужасной болью, безграничным чувством несвободы, которое он ощущал от всего вокруг, начиная с низкого, дождливого, серого неба, заканчивая НКВД. Я не могу понять, почему и отчего такие прекрасные и великие люди, настоящие творцы, погибают как последние собаки в холодной клетке? Хотя сколько у Хармса на этот счёт смешных рассказов… Юмор — очень важная составляющая этого автора, я бы даже сказал, незаменимая. И я пытаюсь с каждой репетицией проникнуть в его структуру юмора, не всегда понятную нынешнему зрителю, людям, которые не жили в те времена, понять его природу. Что это был за человек? Отчего был такой чудной? Любил ли он курить трубку? Может, он был просто сумасшедший, а может, просто шедший с ума? Или даже умасшедший? Или шедшумас? Вот такой вот Хам рс. Хам-с Хармс. В общем, Советую и Бам постараться понять Хармsa. Это 8се о4ень ин3ересно».

Творческая встреча с Константином Райкиным «Сатирикон в дороге» пройдет 5 ноября в 18:00 и будет посвящена 85-летию театра.

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