«Сатирикон» покажет в Петербурге «Государь-стендап» и «Елизавету Бам»

Режиссер Александр Локтионов: «Структура шоу, свидетелями которого станут зрители, — это „путешествие во времени“. Есть эпизоды, в которых мы фантазируем о будущем, путешествуем в прошлое, где со стендапом выступают Иван Грозный и Пётр Первый. Именно такой подход, как в научной фантастике, создает условность, необходимую для театра, и открывает как нашу, так и зрительскую фантазию, а также даёт возможность шутить, что тоже очень важно для этого спектакля. Мы говорим о сложном с юмором и пробуем, веселясь, подумать о важном».

Режиссер Гоша Мнацаканов: «Хармс — автор для меня совершенно новый и открытый мной совсем недавно. Хотя в Санкт-Петербурге его дом и мой находятся рядом. Вся его „детскость“ и алогизмы пропитаны ужасной болью, безграничным чувством несвободы, которое он ощущал от всего вокруг, начиная с низкого, дождливого, серого неба, заканчивая НКВД. Я не могу понять, почему и отчего такие прекрасные и великие люди, настоящие творцы, погибают как последние собаки в холодной клетке? Хотя сколько у Хармса на этот счёт смешных рассказов… Юмор — очень важная составляющая этого автора, я бы даже сказал, незаменимая. И я пытаюсь с каждой репетицией проникнуть в его структуру юмора, не всегда понятную нынешнему зрителю, людям, которые не жили в те времена, понять его природу. Что это был за человек? Отчего был такой чудной? Любил ли он курить трубку? Может, он был просто сумасшедший, а может, просто шедший с ума? Или даже умасшедший? Или шедшумас? Вот такой вот Хам рс. Хам-с Хармс. В общем, Советую и Бам постараться понять Хармsa. Это 8се о4ень ин3ересно».