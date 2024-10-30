В Петербург приедет театр кукол из Хакасии

С 31 октября по 3 ноября на сцене Большого театра кукол пройдут гастроли Хакасского национального театра кукол «Сказка» имени Л. Г. Устинова. Театр из Абакана представит три разножанровые постановки: философскую драму «ЧелоВЕК», детскую сказку «Как котенок учился мяукать» и кукольный фарс «Соседи», который стал обладателем премии «Золотая Маска».

«ЧелоВЕК» Источник: предоставлено организаторами







31 октября и 1 ноября театр сыграет спектакль «ЧелоВЕК» (12+). Он создан по мотивам рассказа А. П. Чехова «Скрипка Ротшильда» — это глубокое размышление о жизни и смерти, о смысле существования. Режиссер Юлия Рысюкова через историю гробовщика Якова Бронзы поднимает вопросы человеческой сущности, передавая драму героя через образ скрипки — последнего прибежища его закостеневшей души.

«Соседи» Источник: предоставлено организаторами







2 ноября состоятся два показа «Соседей» (4+) — это яркий и динамичный спектакль-игра по мотивам пьесы Михаила Супонина «Как Лиса Медведя обманывала, да потом сама попалась». Лиса и Медведь, герои этой увлекательной истории, предложат юным зрителям поучаствовать в забавной и поучительной сказке о хитрости и справедливости.

«Как котенок учился мяукать» Источник: предоставлено организаторами





