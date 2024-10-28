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Афиша Plus Флоренс Пью и Эндрю Гарфилд поборются с тяжелой болезнью в новой мелодраме «Время жить»

Флоренс Пью и Эндрю Гарфилд поборются с тяжелой болезнью в новой мелодраме «Время жить»

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31 октября в российский прокат выходит картина Джона Краули «Время жить». В главных ролях Флоренс Пью (звезда «Маленьких женщин» и «Оппенгеймера») и Эндрю Гарфилд (прославившийся благодаря «Человеку-пауку» и «Социальной сети»). Здесь они играют торгового агента Тобиаса и шеф-повара Алмут, которые познакомились неординарно: он переходил дорогу, а она его сбила. Двое начинают жить вместе, но вскоре Алмут обнаруживает, что у неё рак яичника. Им предстоит встретиться лицом к лицу с болезнью и научиться жить так, чтобы каждая минута была полна смысла и любви. Перед зрителем предстанут десять лет жизни пары, перемешанные в необычном порядке — как всплывающие воспоминания.

Режиссер Джон Краули известен своими театральными работами, а также мелодрамой «Бруклин» с Сиршей Ронан и фильмом «Щегол» по роману Донны Тартт.

Сценаристом стал Ник Пэйн, работавший, в частности, над сериалом «Корона». В качестве исполнительного продюсера фильма выступил Бенедикт Камбербэтч. Съемки проходили в Лондоне.

На сайте-агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes фильм получил рейтинг 79%; критики назвали его «полнозвучной романтической драмой, способной заставить зрителя умиляться и грустить» и высоко оценили игру Флоренс Пью. Мировая премьера состоялась в сентябре на Международном кинофестивале в Торонто.

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