Флоренс Пью и Эндрю Гарфилд поборются с тяжелой болезнью в новой мелодраме «Время жить»

31 октября в российский прокат выходит картина Джона Краули «Время жить». В главных ролях Флоренс Пью (звезда «Маленьких женщин» и «Оппенгеймера») и Эндрю Гарфилд (прославившийся благодаря «Человеку-пауку» и «Социальной сети»). Здесь они играют торгового агента Тобиаса и шеф-повара Алмут, которые познакомились неординарно: он переходил дорогу, а она его сбила. Двое начинают жить вместе, но вскоре Алмут обнаруживает, что у неё рак яичника. Им предстоит встретиться лицом к лицу с болезнью и научиться жить так, чтобы каждая минута была полна смысла и любви. Перед зрителем предстанут десять лет жизни пары, перемешанные в необычном порядке — как всплывающие воспоминания.