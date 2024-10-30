Московский «Трикстер» покажет петербуржцам спектакль о создании Вселенной и компьютерных «Руслана и Людмилу»

На сцене Молодежного театра на Фонтанке 2 и 3 ноября состоятся гастроли мультижанрового московского театра «Трикстер». В рамках направления по поддержке негосударственных театров программы «Большие гастроли» на большой сцене Молодежного театра на Фонтанке пройдут показы спектаклей «Как создать Вселенную» и «Руслан и Людмила».
Театральная компания «Трикстер» — независимый театр из Москвы, основанный 19 лет назад Марией Литвиновой и Вячеславом Игнатовым. «Трикстер», начинавший свой путь как семейный камерный театр, на данный момент имеет в своем репертуаре уличные шоу, оперы, хореографические и драматические спектакли большой и малой формы.
2 ноября театр покажет «Как создать Вселенную» (6+) — научно-хореографический спектакль, вдохновленный теорией большого взрыва, по пьесе Вячеслава Игнатова. Спектакль-погружение в бескрайний космос, где нет ни верха, ни низа, ни времени, ни пространства. Эксцентричный инопланетный профессор раскрывает секреты создания Вселенной, а его слова материализуются и оживают прямо на глазах зрителей. Шоу сочетает в себе элементы циркового искусства, современного танца и драматического театра. Яркие футуристические костюмы, визуальные эффекты и оригинальная хореография превращают сложные научные концепции в понятные и запоминающиеся образы. Зрители станут свидетелями рождения Солнечной системы, узнают о гравитации и других фундаментальных законах физики в увлекательной визуальной форме.
3 ноября «Трикстер» представит постановку «Руслан и Людмила» (6+), в которой Пушкин встречается с современностью. Вселенная этого спектакля вдохновлена компьютерными играми. «Руслан и Людмила» сочетают в себе живую игру актеров, впечатляющие видеопроекции, гигантских надувных кукол и необычные объекты. Современная музыка и захватывающие сценические бои добавляют динамики и энергии классическому сюжету.