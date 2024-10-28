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Афиша Plus Фестиваль «Чудо Света» отправит Петропавловскую крепость в другое измерение

Фестиваль «Чудо Света» отправит Петропавловскую крепость в другое измерение

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Со 2 по 4 ноября в Петропавловской крепости вновь пройдет фестиваль «Чудо Света». В этом году зрителей познакомят с работами диджитал-художников, посвященными взаимодействию музыки и света.

Организаторы обещают погружение в другую реальность, в «мир безграничных фантазий», где световые визуализации неразрывно связаны с музыкой — «от барабанных ритмов древности до органных хоралов, от оперной классики до электронных треков, созданных искусственным интеллектом». Тем не менее главной темой фестиваля останется Петербург и его образ — художники покажут свое видение города, расскажут его историю, а также представят необычных существ, временно поселившихся в Петропавловской крепости.

Время проведения фестиваля «Чудо Света» 2, 3 и 4 ноября, с 19:00 до 22:00.

Вход свободный, 6+.

Обратите внимание, что вход в Петропавловскую крепость будет организован только со стороны Иоанновского моста, а выход — со стороны Кронверкского моста.

Подробности программы смотрите в соцсетях фестиваля или на сайте.

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