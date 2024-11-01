Эрмитаж приглашает смотреть итальянские рисунки и гравюры эпохи Ренессанса и маньеризма в Галерее графики

В залах №324-328 на третьем этаже Зимнего дворца - реэкспозиция, в этот раз ценителям графики покажут порядка ста пятидесяти рисунков и гравюр итальянских мастеров: от миниатюр на драгоценном пергаменте конца XIV века до беглых маньеристских набросков с натуры. Выставка посвящена памяти Аркадия Ипполитова (1958-2023), который был хранителем итальянской гравюры в музее. Рядом с экспонатами разместят цитаты из его текстов о них.

“Disegno” - “рисунок” по-итальянски, но в эпоху Возрождения это слово обозначало суть любого произведения искусства. Гравюры же называли “disegno stampati” - “напечатанные рисунки. То есть, в логике той эпохи, это признание “способности гравюры быть носителем основного художественного смысла”.

Выставка будет построена по хронологическому и географическому принципу: от рисовальщиков XV века к обширному разделу, посвящённому маньеризму в Риме и Флоренции, вдохновенным работам круга Франческо Пармиджанино и графикой из Венеции, которая всегда отличалась от других школ.

Вы увидите монументальные цветные ксилографии, резцовые гравюры, аллегории, не разгаданные до сих пор. На выставке будут работы Андреа Мантеньи, Филиппино Липпи, Джулио Романо, Маркантонио Раймонди, Франческо Пармиджанино, Баччо Бандинелли, Джованни Беллини, Якопо Тинторетто, Паоло Веронезе. Многие работы переатрибутированы, а несколько десятков публике представят впервые.

Рисунок, напоминают в Эрмитаже, был нервом художественного процесса в Италии XV-XVI веков. Это своеобразная “лаборатория”, в которой и случился переход к Новому времени: рисунок был ключевым для живописи, скульптуры и архитектуры. Главные открытия совершались именно на бумаге. Рисунок - это “кухня”, первая точка приложения усилий итальянских художников, гравюра - способ представить законченный художественный образ публике. Именно между рисунком и гравюрой, отмечают кураторы, заключён художественный процесс Возрождения и маньеризма.