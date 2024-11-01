«Лазурный» автобус собрал паровозик из машин на Двинской улице

Очередной инцидент с участием автобуса произошел в Кировском районе Петербурга утром 1 ноября. Как сообщают очевидцы, «лазурный» под номером 67 собрал паровозик из припаркованных автомобилей на улице Двинской.
«В настоящий момент проводим расследование, совместно с органами ГИБДД, запрошены видеозаписи. По результатам расследования сообщим», — прокомментировали ДТП в компании «Вест-Сервис», которая обслуживает маршрут.
В полиции «Фонтанке» рассказали, что, по предварительной версии, водитель не справился с управлением.
«1 ноября в 8:50 около дома 2 по улице Двинская водитель автобуса не справился с управлением и совершил столкновение с несколькими припаркованными автомобилями. В результате ДТП девушка пассажир с легкими травмами доставлена в медучреждение. Проводится проверка», — сообщили в главке.
В последнее время в Петербурге участились аварии с участием общественного транспорта. Так, два дня назад на Малой Морской улице водителю «Волгабаса» за рулем стало плохо, он зацепил припаркованные автомобили.
А 27 октября водитель МАЗа неожиданно повернул с Невского на Лиговский проспект на красный и впечатался в заднюю часть «Волгабаса», зацепив при этом несколько автомобилей. Помощь потребовалась десяти пострадавшим.
Как быть с водителем автобуса, который теряет сознание за рулем, читайте в материале «Фонтанки».
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