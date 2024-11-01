«Лазурный» автобус собрал паровозик из машин на Двинской улице

Очередной инцидент с участием автобуса произошел в Кировском районе Петербурга утром 1 ноября. Как сообщают очевидцы, «лазурный» под номером 67 собрал паровозик из припаркованных автомобилей на улице Двинской.

«В настоящий момент проводим расследование, совместно с органами ГИБДД, запрошены видеозаписи. По результатам расследования сообщим», — прокомментировали ДТП в компании «Вест-Сервис», которая обслуживает маршрут.

В полиции «Фонтанке» рассказали, что, по предварительной версии, водитель не справился с управлением.

«1 ноября в 8:50 около дома 2 по улице Двинская водитель автобуса не справился с управлением и совершил столкновение с несколькими припаркованными автомобилями. В результате ДТП девушка пассажир с легкими травмами доставлена в медучреждение. Проводится проверка», — сообщили в главке.