Хуснуллин: к 2030 году каждый пятый метр в России будет новым

В ближайшие пять лет в России планируют ежегодно строить как минимум 100 миллионов квадратных метров жилья. Об этом на рабочей встрече с президентом РФ Владимиром Путиным 31 октября рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин.

По его словам, до 2030 года планируется поддерживать темпы ввода жилья на уровне не менее 100 миллионов квадратных метров в год. «Таким образом к тридцатому году, мы считаем, что каждый пятый метр в стране будет новый, а обеспеченность жильем будет — 33 метра на человека», — заявил Хуснуллин (цитата по RIA_Kremlinpool).