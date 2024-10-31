Хуснуллин: к 2030 году каждый пятый метр в России будет новым

В ближайшие пять лет в России планируют ежегодно строить как минимум 100 миллионов квадратных метров жилья. Об этом на рабочей встрече с президентом РФ Владимиром Путиным 31 октября рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин.
По его словам, до 2030 года планируется поддерживать темпы ввода жилья на уровне не менее 100 миллионов квадратных метров в год. «Таким образом к тридцатому году, мы считаем, что каждый пятый метр в стране будет новый, а обеспеченность жильем будет — 33 метра на человека», — заявил Хуснуллин (цитата по RIA_Kremlinpool).
Вице-премьер отметил, что по итогам прошедших лет в России «очень хорошо сработала ипотека». По его словам, в 2024 году количество новых проектов выросло по сравнению с прошлым годом на 15 %.
Помимо этого ведется работа с губернаторами регионов по градостроительному потенциалу — документации, по которой возможно строительство, добавил Хуснуллин. По его словам, на сегодняшний день он составляет под 500 миллионов квадратных метров, но эту цифру намерены довести до 1 миллиарда, передает ТАСС.
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