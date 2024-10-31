Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Lemon GuideПремия Фонтанки(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+4°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+4°

пасмурно, небольшие дожди

ощущается как +1

3 м/c,

ю-з.

 753мм 88%
Подробнее
7 Пробки
USD 97,02
EUR 105,52
Почему дорожает молочка
«Сухой закон» на Вологодчине
Промышленный Петербург
Водитель автобуса без сознания
Вишневский* больше не депутат
Студенты-вожатые и трудные дети
Рейтинги "Фонтанки"
Общество Хуснуллин: к 2030 году каждый пятый метр в России будет новым

Хуснуллин: к 2030 году каждый пятый метр в России будет новым

1 214
9 комментариев

В ближайшие пять лет в России планируют ежегодно строить как минимум 100 миллионов квадратных метров жилья. Об этом на рабочей встрече с президентом РФ Владимиром Путиным 31 октября рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин.

По его словам, до 2030 года планируется поддерживать темпы ввода жилья на уровне не менее 100 миллионов квадратных метров в год. «Таким образом к тридцатому году, мы считаем, что каждый пятый метр в стране будет новый, а обеспеченность жильем будет — 33 метра на человека», — заявил Хуснуллин (цитата по RIA_Kremlinpool).

Вице-премьер отметил, что по итогам прошедших лет в России «очень хорошо сработала ипотека». По его словам, в 2024 году количество новых проектов выросло по сравнению с прошлым годом на 15 %.

Помимо этого ведется работа с губернаторами регионов по градостроительному потенциалу — документации, по которой возможно строительство, добавил Хуснуллин. По его словам, на сегодняшний день он составляет под 500 миллионов квадратных метров, но эту цифру намерены довести до 1 миллиарда, передает ТАСС.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Марат Хуснуллин Жилищное строительство
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY9
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
10
282832625
1 час
Помним, помним: " К 2020 году россияне будут в среднем получать 2700 долларов в месяц, иметь не менее 100 квадратных метров на семью из трех человек..."
Кэп Y
57 минут
У меня только один вопрос - для кого (чего) так разгоняться? Население убывает, реальные доходы населения падают, инфляция растет...
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Бесплатный вход на выставку Никаса Сафронова в Петропавловской крепости
31 октября, 14:00
Новости компаний
2 ноября в «Охта Парке» первым в этом сезоне открывается зимний каток
30 октября, 12:15
Новости компаний
Взрослая, желанная, осознанная: врачи рассказали, как забеременеть после 35 и к чему готовиться при поздней беременности
29 октября, 18:00
ТОП 5
Новости компаний
«Петербургтеплоэнерго» получило паспорта готовности к работе в осенне-зимний период
31 октября, 16:13
19 тысяч растений — в «Северной короне» завершилось благоустройство
31 октября, 15:30
Бесплатный вход на выставку Никаса Сафронова в Петропавловской крепости
31 октября, 14:00
В систему ГАРАНТ подключен новый блок «Справочник строителя»
31 октября, 12:20
Спрос на антивирусы вырос в два раза
31 октября, 10:00
Ноябрь в Пушкинском районе: планируем свободное время
30 октября, 18:00
«Петербургская Недвижимость» вновь подтвердила звание одной из лучших риэлтерских компаний
30 октября, 16:30
ПСБ открыл офис нового формата в Санкт-Петербурге на Невском проспекте
30 октября, 15:55
В Петербурге введен в эксплуатацию театр на 500 мест
30 октября, 15:20
Группа ЦДС досрочно ввела в эксплуатацию корпуса 14 и 15 ЖК ЦДС «Новые Горизонты»
30 октября, 15:20
2 ноября в «Охта Парке» первым в этом сезоне открывается зимний каток
30 октября, 12:15
Взрослая, желанная, осознанная: врачи рассказали, как забеременеть после 35 и к чему готовиться при поздней беременности
29 октября, 18:00