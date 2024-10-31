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Финляндия Президент Финляндии прокомментировал арест имущества РФ

Президент Финляндии прокомментировал арест имущества РФ

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6 комментариев

Арест российской недвижимости в Финляндии является юридическим, а не политическим вопросом, и глава государства в него не вмешивается. Об этом на пресс-брифинге для финских журналистов заявил президент страны Александер Стубб, пишет 31 октября ТАСС.

Он подчеркнул, что вопросом об аресте объектов, находящихся в собственности РФ, занимается служба судебных приставов, и президент не вмешивается в деятельность отдельных государственных органов. «Финляндия — правовое государство, и речь идет о том, что Международный арбитражный суд вынес решение, которое было поддержано Окружным судом Финляндии», — цитирует Стубба РИА Новости.

Ранее служба судебных приставов Финляндии вынесла ограничительные меры по более чем 40 объектам недвижимости, принадлежащим России. В общей сложности арестовали имущество на сумму свыше 35 миллионов евро. Теперь его нельзя продать или передать третьим лицам. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия будет оспаривать эти решения в суде. РФ направила Финляндии две ноты протеста.

«Фонтанка» выяснила, что правительству Финляндии в Петербурге также принадлежит ряд недешевых объектов недвижимости, которые не пустуют. Подробности читайте здесь.

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Финляндия Россия Александер Стубб Арест имущества
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Комментарии
6
282768225
6 минут
И тут обгадились
Policeman78
2 минуты
Тааааа...фсё так и путет...
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