Президент Финляндии прокомментировал арест имущества РФ

Арест российской недвижимости в Финляндии является юридическим, а не политическим вопросом, и глава государства в него не вмешивается. Об этом на пресс-брифинге для финских журналистов заявил президент страны Александер Стубб, пишет 31 октября ТАСС .

Он подчеркнул, что вопросом об аресте объектов, находящихся в собственности РФ, занимается служба судебных приставов, и президент не вмешивается в деятельность отдельных государственных органов. «Финляндия — правовое государство, и речь идет о том, что Международный арбитражный суд вынес решение, которое было поддержано Окружным судом Финляндии», — цитирует Стубба РИА Новости .

Ранее служба судебных приставов Финляндии вынесла ограничительные меры по более чем 40 объектам недвижимости, принадлежащим России. В общей сложности арестовали имущество на сумму свыше 35 миллионов евро. Теперь его нельзя продать или передать третьим лицам. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия будет оспаривать эти решения в суде. РФ направила Финляндии две ноты протеста.