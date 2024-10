Все для семьи. Илон Маск купил особняки для 2 своих жен и 11 детей

Один из самых богатых людей на земле Илон Маск намерен создать семейное поместье в городе Остин, штат Техас. Туда американский предприниматель хочет поселить двух из трех своих жен и 11 детей. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT).



Согласно информации NYT, генеральный директор Tesla Илон Маск стал владельцем двух особняков в Остине, которые расположены на небольшом расстоянии друг от друга. По замыслу Маска, он перевезет в жилой комплекс двух женн и 11 детей, чтобы родственники могли чаще общаться друг с другом. Предприниматель инвестировал всего 35 миллионов долларов в недвижимость.



Сообщается, что один дом представляет собой напоминающий тосканскую виллу особняк площадью 14 400 квадратных футов, то есть 1337.8 квадратных метров. Другой дом включает в себя сразу шесть спален. Как отмечает издание, Маск также приобрел третий дом, находящийся всего в нескольких минутах ходьбы от этих двух объектов, чтобы иметь возможность видеться с детьми и проводить больше времени с ними.



По данным The New York Times, американский миллиардер настолько стремился сохранить секретность своих покупок, что заставил продавцов недвижимости подписать соглашения о неразглашении информации.



Ранее Илон Маск заявил о том, что «Википедия» сломалась, после того как в онлайн-энциклопедии появилась статья, в которой кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа называют фашистом.