Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Lemon GuideПремия Фонтанки(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+5°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+5°

пасмурно, без осадков

ощущается как 0

5 м/c,

с-з.

 750мм 55%
Подробнее
1 Пробки
USD 97,05
EUR 105,22
Водитель автобуса без сознания
Вишневский* больше не депутат
Промышленный Петербург
Студенты-вожатые и трудные дети
В Петербурге сожгли человека
Депутаты против маркировки
Рейтинги "Фонтанки"
Общество Все для семьи. Илон Маск купил особняки для 2 своих жен и 11 детей

Все для семьи. Илон Маск купил особняки для 2 своих жен и 11 детей

372
3 комментария

Один из самых богатых людей на земле Илон Маск намерен создать семейное поместье в городе Остин, штат Техас. Туда американский предприниматель хочет поселить двух из трех своих жен и 11 детей. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT).

Согласно информации NYT, генеральный директор Tesla Илон Маск стал владельцем двух особняков в Остине, которые расположены на небольшом расстоянии друг от друга. По замыслу Маска, он перевезет в жилой комплекс двух женн и 11 детей, чтобы родственники могли чаще общаться друг с другом. Предприниматель инвестировал всего 35 миллионов долларов в недвижимость.

Сообщается, что один дом представляет собой напоминающий тосканскую виллу особняк площадью 14 400 квадратных футов, то есть 1337.8 квадратных метров. Другой дом включает в себя сразу шесть спален. Как отмечает издание, Маск также приобрел третий дом, находящийся всего в нескольких минутах ходьбы от этих двух объектов, чтобы иметь возможность видеться с детьми и проводить больше времени с ними.

По данным The New York Times, американский миллиардер настолько стремился сохранить секретность своих покупок, что заставил продавцов недвижимости подписать соглашения о неразглашении информации.

Ранее Илон Маск заявил о том, что «Википедия» сломалась, после того как в онлайн-энциклопедии появилась статья, в которой кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа называют фашистом.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Илон Маск Остин Техас Поместье Жены Дети
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Игорь Протасов
7 минут
Хочет поселить двух из трех своих жен и 11 детей? У Илона гарем? Он принял ислам? :-)
Сила в Правде!!
18 минут
зачем эта радужная новость здесь?
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
2 ноября в «Охта Парке» первым в этом сезоне открывается зимний каток
30 октября, 12:15
Новости компаний
Взрослая, желанная, осознанная: врачи рассказали, как забеременеть после 35 и к чему готовиться при поздней беременности
29 октября, 18:00
Новости компаний
Сбер: с начала года количество предпринимателей, открывших бизнес в СЗФО, выросло на 11 процентов
28 октября, 18:10
ТОП 5
Новости компаний
Ноябрь в Пушкинском районе: планируем свободное время
30 октября, 18:00
«Петербургская Недвижимость» вновь подтвердила звание одной из лучших риэлтерских компаний
30 октября, 16:30
ПСБ открыл офис нового формата в Санкт-Петербурге на Невском проспекте
30 октября, 15:55
В Петербурге введен в эксплуатацию театр на 500 мест
30 октября, 15:20
Группа ЦДС досрочно ввела в эксплуатацию корпуса 14 и 15 ЖК ЦДС «Новые Горизонты»
30 октября, 15:20
2 ноября в «Охта Парке» первым в этом сезоне открывается зимний каток
30 октября, 12:15
Взрослая, желанная, осознанная: врачи рассказали, как забеременеть после 35 и к чему готовиться при поздней беременности
29 октября, 18:00
В 2024 году в новые квартиры по программе реновации переехали более 230 семей
29 октября, 13:13
Сбер: с начала года количество предпринимателей, открывших бизнес в СЗФО, выросло на 11 процентов
28 октября, 18:10
Посмотрите в календарь: врачи рассказали, почему опасно не делать прививки взрослым и детям
27 октября, 18:00
Привлечь, воспитать или завоевать: как российский бизнес решает проблему острой нехватки IT-кадров
26 октября, 18:00
Кадровый голод: почему спрос на специалистов по кибербезопасности растет быстрее, чем их готовят
26 октября, 14:00