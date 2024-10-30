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Общество «Википедия сломалась». Илон Маск отреагировал на статью онлайн-энциклопедии, где Трампа назвали фашистом

«Википедия сломалась». Илон Маск отреагировал на статью онлайн-энциклопедии, где Трампа назвали фашистом

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3 комментария

Илон Маск заявил о том, что Википедия сломалась после того, как в онлайн-энциклопедии появилась статья, в которой кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа называют фашистом. Об этом американский предприниматель сообщил в соцсети Х.

«Википедия сломалась», — написал американский миллиардер в ответ на опубликованную в онлайн-энциклопедии статью, в которой Трампа сравнивают с фашистскими лидерами.

Материал «Comparisons between Donald Trump and fascism» («Сравнения между Дональдом Трампом и фашизмом») был опубликован редакторами платформы за шесть дней до выборов в США.

Напомним, президентские выборы в Америке запланированы на 5 ноября 2024 года. Оппонентом Дональда Трампа является кандидат от Демократической партии Камала Харрис.

Ранее американский предприниматель Илон Маск в соцсети X высказался о президентских дебатах в США, в которых приняли участие Камала Харрис и Дональд Трамп. Маск считает, что Харрис превзошла ожидания многих людей, однако Трамп, по его мнению, будет лучше как президент.

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Википедия Фашизм Дональд Трамп Илон Маск
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Комментарии
3
Сила в Правде!!
9 минут
маск сломался жаль...
Гость
4 минуты
а утром про масло паника была) в статьях так страшно было прям как про гречку)))
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