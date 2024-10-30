ДТП на КАД: Водитель самосвала догнал автокран и погиб

В 13:15 на 87-м километре внешнего кольца КАД водитель самосвала JAC столкнулся с ехавшим впереди автокраном КАМАЗ, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. После этого кран наехал на отбойник слева от него и опрокинулся на встречную полосу.

В результате ДТП водитель самосвала, мужчина лет 50 на вид, погиб на месте. За рулем автокрана был 73-летний мужчина. Ранее в дорожном управлении сообщали, что в ДТП, по предварительным данным, есть еще и пострадавший.

По данным «Яндекс.Пробок», движение на КАД в районе Новоселья по-прежнему затруднено. Заторы все еще тянутся в обе стороны, но уже стали меньше — около двух километров. Напомним, дорожным службам еще предстоит убрать рассыпавшийся из самосвала песок с проезжей части.