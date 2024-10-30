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Происшествия ДТП на КАД: Водитель самосвала догнал автокран и погиб

ДТП на КАД: Водитель самосвала догнал автокран и погиб

Подробности тяжелой аварии с грузовиками на кольцевой автодороге Петербурга 30 октября рассказали в полицейском главке. Погибший — водитель самосвала.

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6 комментариев

В 13:15 на 87-м километре внешнего кольца КАД водитель самосвала JAC столкнулся с ехавшим впереди автокраном КАМАЗ, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. После этого кран наехал на отбойник слева от него и опрокинулся на встречную полосу.

В результате ДТП водитель самосвала, мужчина лет 50 на вид, погиб на месте. За рулем автокрана был 73-летний мужчина. Ранее в дорожном управлении сообщали, что в ДТП, по предварительным данным, есть еще и пострадавший.

По данным «Яндекс.Пробок», движение на КАД в районе Новоселья по-прежнему затруднено. Заторы все еще тянутся в обе стороны, но уже стали меньше — около двух километров. Напомним, дорожным службам еще предстоит убрать рассыпавшийся из самосвала песок с проезжей части.

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Петербург КАД ДТП в Петербурге ДТП с грузовиками
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Комментарии
6
Слава России!
2 часа
73 года гоняет на кране, пенсии не хватает? привлечь за дискредитацию ПФР
Cashmare
2 часа
водитель самосвала столкнулся, или всё-таки самосвал? а то непонятно, на что мужик без самосвала рассчитывал супротив автокрана
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