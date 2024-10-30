ДТП с грузовиками на юго-западе КАД оказалось смертельным

Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»







По предварительным данным, один человек погиб и еще один пострадал в столкновении двух грузовиков на 87-м километре КАД, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Авария произошла в 13:16 в районе Новоселья. Там столкнулись самосвал с песком и автокран, после чего одна из машин, пробив отбойник, оказалась на встречке.

Оба грузовика в результате ДТП опрокинулись. Перекрыты вторая и третья полосы внешнего кольца и третья полоса внутреннего кольца КАД. В ближайшее время дорожные службы приступят к очистке трассы от рассыпавшегося песка, добавили в управлении.

По данным «Яндекс.Пробок», у места ДТП на КАД скопились плотные заторы в обе стороны. Пробка на внутреннем кольце растянулась на 3,5 километра, на внешнем — около 2,5 километра.

Источник: «Яндекс.Карты»





