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Происшествия ДТП с грузовиками на юго-западе КАД оказалось смертельным

ДТП с грузовиками на юго-западе КАД оказалось смертельным

В серьезной аварии на КАД Петербурга 30 октября, по предварительной информации, есть погибший. Пробка растянулась на несколько километров в обе стороны.

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По предварительным данным, один человек погиб и еще один пострадал в столкновении двух грузовиков на 87-м километре КАД, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Авария произошла в 13:16 в районе Новоселья. Там столкнулись самосвал с песком и автокран, после чего одна из машин, пробив отбойник, оказалась на встречке.

Оба грузовика в результате ДТП опрокинулись. Перекрыты вторая и третья полосы внешнего кольца и третья полоса внутреннего кольца КАД. В ближайшее время дорожные службы приступят к очистке трассы от рассыпавшегося песка, добавили в управлении.

По данным «Яндекс.Пробок», у места ДТП на КАД скопились плотные заторы в обе стороны. Пробка на внутреннем кольце растянулась на 3,5 километра, на внешнем — около 2,5 километра.

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