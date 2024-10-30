Грузовик опрокинул «коллегу» на встречку на КАД. Пробка копится в обе стороны

В 13:16 на 87-м километре КАД столкнулись два попутных грузовика, рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад». От удара одна из машин вылетела на встречную полосу, разворотив отбойник. В итоге оба автомобиля опрокинулись на бок.

Судя по кадрам с места ДТП, один из участников — самосвал с песком, а второй — автокран. Информация о пострадавших уточняется. К месту аварии направлены представители обслуживающей КАД подрядной организации, информация передана в ГИБДД, добавили в дорожном управлении.

Из-за аварии заняты вторая и третья полосы внешнего кольца и третья полоса внутреннего кольца КАД. Образовался затор в обе стороны в районе Новоселья.

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