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Происшествия Грузовик опрокинул «коллегу» на встречку на КАД. Пробка копится в обе стороны

Грузовик опрокинул «коллегу» на встречку на КАД. Пробка копится в обе стороны

Два большегруза улеглись на кольцевой автодороге Петербурга днем 30 октября. Движение сильно затруднено в обоих направлениях.

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3 комментария

В 13:16 на 87-м километре КАД столкнулись два попутных грузовика, рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад». От удара одна из машин вылетела на встречную полосу, разворотив отбойник. В итоге оба автомобиля опрокинулись на бок.

Судя по кадрам с места ДТП, один из участников — самосвал с песком, а второй — автокран. Информация о пострадавших уточняется. К месту аварии направлены представители обслуживающей КАД подрядной организации, информация передана в ГИБДД, добавили в дорожном управлении.

Из-за аварии заняты вторая и третья полосы внешнего кольца и третья полоса внутреннего кольца КАД. Образовался затор в обе стороны в районе Новоселья.

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Петербург КАД ДТП в Петербурге ДТП с грузовиками
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Комментарии
3
Drak_vr
1 час
Я бы для грузового транспорта вводил более жесткие наказания за нарушение скоростного режима, бывает под сотню на легковухе едешь. а тебя фура или самосвал обгоняет. Страшно представить, что произойдет при их аварии.
Гость
1 час
Видео особенно полезно для любителей «безопасного» крайне левого ряда. Или среднего. Их туда прямо как магнитом тянет при пустой дороге. В последнее время их количество просто зашкаливает. При том что почти все серьезные аварии происходят именно в этих рядах!
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