Крупный пожар тушат на английской верфи, где строят атомные подлодки

В графстве Камбрия (Великобритания) в городе Барроу-ин-Фернесс случился крупный пожар на верфях корпорации BAE Systems, где строят атомные подлодки нового поколения. Полиция 30 октября заявила, что никакой ядерной угрозы нет, передает агентство Reuters.

Два человека госпитализированы с подозрением на отравление дымом, других пострадавших нет. Из здания дока эвакуированы все люди. Местным жителям советуют оставаться в помещениях и не открывать окна.