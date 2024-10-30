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Происшествия Крупный пожар тушат на английской верфи, где строят атомные подлодки

Крупный пожар тушат на английской верфи, где строят атомные подлодки

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3 комментария

В графстве Камбрия (Великобритания) в городе Барроу-ин-Фернесс случился крупный пожар на верфях корпорации BAE Systems, где строят атомные подлодки нового поколения. Полиция 30 октября заявила, что никакой ядерной угрозы нет, передает агентство Reuters.

Два человека госпитализированы с подозрением на отравление дымом, других пострадавших нет. Из здания дока эвакуированы все люди. Местным жителям советуют оставаться в помещениях и не открывать окна.

По данным Daily Mail, верфи в Барроу-ин-Фернесс — вторые по величине в Европе и работают более 100 лет. Здесь были построены все атомные подводные лодки Великобритании, кроме трех.

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Комментарии
3
ixform
14 минут
сами себя подожгли чтобы о них ну хоть кто-нибудь вспомнил и поговорил про них вот же бестолочи разорённые
Pilat
8 минут
Мы просто посмотрели на шпили....а они уже горят.
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