FT: РФ и Украина при посредничестве Катара ведут переговоры о прекращении ударов по объектам энергетической инфраструктуры

Россия и Украина при посредничестве Катара ведут предварительные переговоры о прекращении взаимных ударов по энергетическим объектам. Об этом пишет издание Financial Times (FT).

Аналогичные переговоры, как сказано в статье, проходили в августе, но были сорваны вторжением вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область. Соответственно, и сейчас, по словам собеседников FT, Москва вряд ли согласится на такую сделку, пока украинские военные находятся на российской территории, и дальше консультаций диалог не продвинется.

При этом высокопоставленный украинский чиновник, участвующий в консультациях, отметил, что в последние недели Украина и Россия в рамках договоренности, достигнутой их разведывательными службами, уже сократили частоту атак на энергетическую инфраструктуру друг друга.

Для Украины это особенно важно перед началом заморозков: в конце августа текущего года глава Минэнерго Украины Герман Галущенко заявлял, что страну ждет, возможно, «самая тяжелая зима в истории». Ранее президент Украины Зеленский говорил, что соглашение о защите энергетических объектов может быть сигналом от РФ участвовать в более широких мирных переговорах.