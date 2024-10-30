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Политика FT: РФ и Украина при посредничестве Катара ведут переговоры о прекращении ударов по объектам энергетической инфраструктуры

FT: РФ и Украина при посредничестве Катара ведут переговоры о прекращении ударов по объектам энергетической инфраструктуры

907
4 комментария

Россия и Украина при посредничестве Катара ведут предварительные переговоры о прекращении взаимных ударов по энергетическим объектам. Об этом пишет издание Financial Times (FT).

Аналогичные переговоры, как сказано в статье, проходили в августе, но были сорваны вторжением вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область. Соответственно, и сейчас, по словам собеседников FT, Москва вряд ли согласится на такую сделку, пока украинские военные находятся на российской территории, и дальше консультаций диалог не продвинется.

При этом высокопоставленный украинский чиновник, участвующий в консультациях, отметил, что в последние недели Украина и Россия в рамках договоренности, достигнутой их разведывательными службами, уже сократили частоту атак на энергетическую инфраструктуру друг друга.

Для Украины это особенно важно перед началом заморозков: в конце августа текущего года глава Минэнерго Украины Герман Галущенко заявлял, что страну ждет, возможно, «самая тяжелая зима в истории». Ранее президент Украины Зеленский говорил, что соглашение о защите энергетических объектов может быть сигналом от РФ участвовать в более широких мирных переговорах.

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Россия Украина Переговоры Катар Прекращение ударов Объекты энергетической инфраструктуры
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Комментарии
4
8702
54 минуты
России, конечно, можно верить. Слово - кремень!
Сила в Правде!!
57 минут
в россии и без всяких ударов прошлая зима как лето будет вспоминаться...
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